Legislativul Republicii Moldova condamnă războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei

Parlamentul Republicii Moldova condamnă brutalitatea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Un proiect de declarație cu privire la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei urmează a fi aprobat de Legislativ. Inițiativa, înregistrată astăzi, când se împlinește un an de la declanșarea războiului, aparține unui grup de deputați ai Fracțiunii parlamentare PAS, relatează MOLDPRES.

Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Legislativului, deputații constată că Federația Rusă, din februarie 2014, poartă un război de agresiune ilegal, neprovocat și nejustificat împotriva Ucrainei, amplificat la 24 februarie 2022 printr-o invazie la scară largă. Potrivit documentului, acest act de agresiune fățișă reprezintă crime de război și o încălcare flagrantă şi gravă a principiilor dreptului internaţional şi a angajamentelor internaţionale asumate de Rusia.

Parlamentarii solicită Federației Ruse să înceteze imediat activitățile militare în Ucraina și să retragă necondiționat toate forțele și echipamentele militare de pe întreg teritoriul recunoscut la nivel internațional al Ucrainei. În același timp, autoritățile Republicii Moldova susțin eforturile comunității statelor democratice de a institui un tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei, stabilirea răspunderii pentru crime de război și pentru toate încălcările dreptului internațional umanitar comise de Rusia și acoliții săi în Ucraina. Documentul confirmă disponibilitatea autorităților Moldovei de a acorda și în continuare asistență umanitară și ajutor locuitorilor Ucrainei care sunt în căutarea unui refugiu din cauza războiului.

Deputații lansează un apel la unitate, vigilență și responsabilitate către toți cetățenii Republicii Moldova care doresc pace și libertate.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj la un an de la declanșarea războiului din Ucraina, care a furat mii de vieți și a măturat sute de localități din țara vecină. Șeful Legislativului a elogiat efortul măreț al societății noastre, care a demonstrat că suntem o țară mică, cu inimă mare. „Un an de la agresiunea rusă, fără precedent în Europa de la al Doilea Război Mondial. Moldova și-a deschis larg ușile pentru refugiații ucraineni, cetățenii moldoveni continuă să găzduiască peste 80 de mii de ucraineni. Ne dorim cât mai repede ca acest război nedrept să se termine. Dar nu oricum. Am fost și rămânem alături de prietenii noștri din Ucraina și bravul popor ucrainean”, se menționează în mesajul președintelui Parlamentului.

