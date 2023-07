Lidera opoziţiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia se teme că soţul său a murit în închisoare

Lidera opoziţiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a anunţat că a fost informată de o persoană necunoscută despre posibila moarte în închisoare a soţului său, Serghei, despre care nu mai are nicio veste din martie, relatează News.ro.

”Astăzi am primit un mesaj foarte ciudat şi înfiorător. O persoană necunoscută a scris că soţul meu, Serghei, a murit în închisoarea Jodino”, a scris Svetlana Tihanovskaia pe pagina sa de Twitter luni seara, adăugând că nu există ”nicio dovadă a acestei afirmaţii”.

Today, I received a very strange & horrifying message. An unknown person wrote that my husband, Siarhei, has died in Zhodino prison. There is no evidence or proof for this claim. This isn’t the first time such rumors have circulated & I don’t know how to comment on this. I… pic.twitter.com/1JDZF3ywL4

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 3, 2023