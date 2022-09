MAEIE: „Moldova condamnă ferm planul Rusiei de a anexa prin așa numitele referendumuri regiunile ucrainene ocupate”

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a distribuit un mesaj pe pagina sa de Twitter prin care condamnă intențiile expansioniste ale Rusiei, manifestate prin intenția acesteia de a anexa teritoriile ucrainene ocupate, transmite Jurnal.md.

Moldova strongly condemns Russia’s plan to annex occupied Ukrainian regions through pretend referenda.

We reaffirm support for the sovereignty and territorial integrity of #Ukraine within its internationally recognized borders.

— Nicu Popescu (@nicupopescu) September 21, 2022