Mafia gazului care încalcă embargo-ul UE: Implicarea PSD și a Premierului Ciolacu în schemele Rusiei

Premierul României Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu și șeful Portului Constanța Florin Vizan, susțin interesele Federației Ruse în regiune prin facilitarea importurilor de gaze și produse petroliere prin intermediul unei caracatițe de companii înregistrate în diferite state ale Uniunii Euopene, inclusiv România. Cei doi oficiali români, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu s-au zbătut împreună cu Bogdan Mîndrescu să îl pună în funcție pe Florin Vizan, partener de afaceri al contrabandiștilor ce au acaparat terminalele Portului Constanța. Problema nu e că le-au acaparat, așa e în bussines, dar ei devin săgețile Federației Ruse în acte, deoarece aceste terminale sunt cumpărate cu bani rusești.

Numirea lui Florin Vizan în funcția de șef al Portului Constanța a încălcat prevederile legale, dar interesele Federației Ruse la București sunt mai importante decât securitatea națională a României.

Florin Vizan a ajuns director fără concurs, condiţie obligatorie pentru a te angaja la stat. Pentru a ocupa postul fără concurs, legea a fost schimbată cu aportul “avocatei mafiei”, cunoscută și ca Laura Vicol, care a înaintat un proiect de lege Parlamentului, ca să fie votat cu dedicație pentru favoritul lui Sorin Grindeanu. Legea cu pricina se poate consulta AICI. Avocata mafiei a fost pusă în funcție de Marcel Ciolacu și cuplul mafiot de la Craiova, Manda/Olguța. Odată adusă în Parlament de Ciolacu, avocata mafiei a fost pusă șefă peste Comisia Juridică pentru a măslui acte în interesul infractorilor, dar și pentru a proteja rețeaua de crimă organizată patronată de soțul său, zis Ciorbă, care a dat țepe de sute de milioane de euro prin grupul NORDIS. Trăiască MAFIA.

„Contrabanda, frauda şi corupţia sunt la nivel „ridicat” în Portul Constanța. Cele mai comune tipuri de corupție sunt mita și cadourile în schimbul serviciilor oferite de oficialii guvernamentali. Aceste practici se oglindesc în administrația vamală, care este foarte afectată de corupție. În plus, incidentele raportate de contrabandă cu mărfuri ilicite prin port, indică în continuare activitate infracțională în port. Potrivit mai multor surse, eficacitatea legislației anticorupție este scăzută, iar oficialii sunt rareori trași la răspundere”, se arată într-un raport intern.

Florin Vizan – Sorin Grindeanu

Vladimir Putin și-a activat o rețea prin care livrează în continuare produse petroliere în UE cu ajutorul lui Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Florin Vizan

Federația Rusă continuă să furnizeze gaz ieftin Ucrainei și UE după invazia rusă, iar oligarhii lui Putin au devenit extrem de activi cu ajutorul oficialilor din Româia. De facto, acestea sunt companii legate de Federația Rusă, care continuă să furnizeze gaze rusești în România, Balcani și Ucraina cu ajutorul unei scheme de amestecare ascunse, pe tiparul afaceriștilor Doldurea de la PSD (explozia de la Crevedia). Vorbim de mai multe filiere, în funcție de interese și conexiuni, dar toate duc la vârful Partidului Social Democrat din România.

Un exemplu izbitor este „comerciantul elvețian de gaze” Petroalps SA, creat în 2011, de fapt un oligarh rus. Angajații și fondatorii sunt cetățeni ruși. Livrează gaz lichefiat cu nave-cisternă din Kazahstan către terminalul Temryuk (regiunea Krasnodar a Federației Ruse), unde gazul kazah este amestecat cu gazul rusesc în proporție de 45%+55%. În continuare, gazul „kazah” este pompat într-o autocisternă GPL(vapor) și trimis în România la terminalul de gaze Octogon Gas&Logistics din România. De la terminalul Octogon, gazul este preluat de caracatița de companii din spatele Interport Gas SRL și livrat în România, R. Moldova și Ucraina la suprapreț.

Terminalul este deținut de Valentin Pocora, un fost oficial vamal, contrabandist și evazionist de meserie. Rhinestone Trading Gmbh, un comerciant „austriac”, vinde gaz mixt Ucrainei și țărilor din regiunea balcanică. Schema este aceeași: gazul kazah este amestecat cu gazul rusesc la terminalul Temryuk, apoi livrat cu un vapor cisternă către Octogon Gas&Logistics din România. Certificatele de origine indică gaz turcesc, kazah sau „european”.

Potrivit terminalului polonez Glob, beneficiarul final al companiei austriece Rhinestone Trading GmbH este cetățeanul rus Maxim Dekhtyar. Până în februarie 2022, compania a dezvoltat în mod activ vânzările angro de gaze în Ucraina prin UKRDNIPROGAZ LLC (redenumită ulterior în UDG TRADING). Reprezentantul UDG este Oleksandr Sienkin, angajat al Odessa Regional Institute of Public Administration aflată în subordinea directă a președintelui Volodimir Zelenski. Sienkin este puțin pe la Chișinău datorită relației pe care o are cu Turcan Serghei, personaj implicat în rețeaua INTERPORT GAS SRL, rețea ce mută gazul rusesc din Portul Midia în Moldova și Ucraina. Acum cred că înțelegeți și dumneavoastră că vorbim de o combinație de tip mafiot între înalți oficiali de la București și Kiev, altfel aceste coincidențe nu se explică.

Maybe… Dirty money is in our DNA

Volodimir Zelenski – Marcel Ciolacu

Comercianții asociați cu Federația Rusă fac dumping pe piețele din România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria, inducând în eroare consumatorii și vamele. Gazul cu certificat de origine real din Kazahstan, Turcia și alte țări europene în condiții FCA în Romania este cotat la nivelul prețului Sanotrach + 140$ pe tona. Pentru tranzitul de GPL România nu încasează taxe, banii intră în buzunarele mafiei lui Marcel Ciolacu.

Pretul gazului ruso-kazah este de 90-95 dolari pe tonă (în condiții FCA în portul Midia la Sanotrach + cotație). Motivul pentru o astfel de diferență semnificativă este prezența gazului rusesc ieftin în amestec. Comercianții ucraineni cumpără „amestec” de gaz rusesc ieftin de la mafia ce acționează în Portul Constanța. Practic, Ucraina cumpără de la Gazprom, principalul sponsor al armatei ruse, dar la suprapreț.

Federația Rusă are hub gazeifer în Portul Midia

Florin Vizan, Țuțuianu Horia PSD Constanța, Sorin Grindeanu

În Rezoluția din 6 octombrie 2022, Parlamentul European a cerut un embargo complet asupra importului de combustibili fosili din Federația Rusă. România a interzis importul și tranzitul de gaz rusesc și a anunțat dezvoltarea zăcământului de gaze Neptun Deep în Marea Neagră. Cei trei oficiali corupți încalcă embargoul impus de UE și de Parlamentul României.

Terminalul Octogon Gas&Logistics din Portul Midia a devenit un hub gazier rusesc cu ajutorul celor trei oficiali corupți, Vizan, Grindeanu și premierul Ciolacu.

În mod normal Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Român de Informații, DIICOT și Interpol ar trebui să împiedice, pe cât posibil, răspândirea gazului rusesc în UE prin terminalul Octogon Gas&Logistics, devenit un hub gazier rusesc, dar asta nu se întâmplă.

Putem bănui că legile sunt făcute pentru proști, nu pentru a fi respectate. La televizor sunt toată ziua cu Slava Ukraini în gură, dar ei fac afaceri cu Rusia pe ușa din dos.

Vasul POSEIDON aduce frecvent gaz rusesc cu acte false de proveniență cu ajutorul contrabandistului Bogdan Corneliu Idu, partenerul de afaceri al șefului Portului Constanța, Florin Vizan.

Vaporul cisternă Poseidon aduce frecvent GPL la terminalul maritim Midia. Acesta este nregistrat în Austria pe firma Trader Rhinestone Trading Gmbh. În certificatul de origine gazul figurează ca sursă Turcia, dar în realitate este gaz rusesc adus cu acte false în România de contrabandiștii lui Vizan, mai exact Bogdan Corneliu Idu.

Rhinestone Trading Gmbh, compania rusului Maxim Dekhtyar vinde gaz mixt Ucrainei și țărilor din regiunea balcanică cu ajutorul contrabandiștilor din anturajul premierului Marcel Ciolacu și ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu. Schema este aceeași: gazul kazac este amestecat cu rusesc pe teritoriul terminalului Temryuk, apoi cisterna este furnizată către Octogon Gas & Logistics în România. Certificatele de origine indică gazul turcesc, cazac sau „european”.

”Americanii” lui Ciolacu au buzunarele pline cu ruble

De la stânga: Gabriel Comănescu, Bogdan Idu,…, Felix Stroe, balaurul securității/șeful PSD Constanța



Oficialii corupți ai regimului Zelenski au avut grijă să nu existe o interdicție directă privind livrările de GPL de origine rusă, astfel cu ajutorul intermediarilor de la București, Vizan, Grindeanu și Ciolacu, afacerea cu gaze rusești merge ca pe roate. Această „fereastră” este folosită de contrabandiști pentru a importa gaze rusești pe teritoriul Ucrainei de pe teritoriul vamal al țărilor terțe, precum România, Polonia sau Moldova. Și pentru a obține certificat EUR1 este suficient ca 51% din gaz să figureze ca european în acte.

La Octogon gas &logistics opereaza firma Interport Gaz SRL condusă de Valentin Pocora, un infractor condamnat pentru evaziune fiscală și contrabandă. El aduce gazul rusesc, schimbă actele și are susținerea șefului Portului Constanța, Florin Vizan, pus ilegal în funcție de Sorin Grindeanu, Bogdan Mîndrescu și Marcel Ciolacu.

de la stânga: Marcel Ciolacu, Florin Vizan, Sorin Grindeanu, Bogdan Mîndrescu(în spatele lui Grindeanu)

Acest Valentin Pocora este fratele unui lucrator ANAF, Boja Cristian Iulian, fostul asociat al lui Florin Vizan, în fapt, interpus al lui Vizan în afaceri. Potrivit declarației de avere a lui Florin Vizan, acesta a creditat compania Megalex Trading SRL cu suma de 291.000 lei, ce îl are în prezent, conform sursei Recom, asociat unic și administrator pe Iulian Cristian Boja. Boja este legătura între Vizan și Interport Gaz SRL.

În perioada când Florin Vizan era asociat cu Boja aveau birourile în propietatea lui Vizan, acum însă Vizan a ieșit din acte dar centrul de comandă a rămas acolo. Coincidență sau nu, Florin Vizan, omul pus de Grindeanu șef la Portul Constanța și-a cumpărat un autoturism Rolls Royce, la fel ca și Guido Retter, cel care ar avea 40 % din contractul nou de pe A7, cu Pizzarotti. Surse avizate din jurul lui Grindeanu susțin pentru Anchetatorii.ro că aceasta ar fi o șpagă mascată.

Florin Vizan

Mafia e mult mai mare! În spatele la INTERPORT apar alți contrabandisti de tigări și motorină, parteneri cu Florin Vizan în diferite combinații

Gruparea mafiotă are susținerea generalului Dan Drăgoi de la COMVEX, acesta fiind la ora actuală un fel de Sorin Ovidiu Vîntu pe steroizi al vremurilor noastre. Dan Drăgoi s-a lansat în afaceri în anii ’90 ca mâna dreaptă a generalului Victor Atanasie Stănculescu la firma Bali Trading. Bogdan Drăgoi a fost ministru de finanțe în guvernul PDL și apoi consilier prezidențial al lui Traian Băsescu. Bogdan a fost și continuă să fie în umbra tatălui său Dan Dragoi, o figură ce a scăpat atenției celor ce au investigat grupul miliardarilor români consolidați în ultimii 15-20 de ani. Numele lui Dan Drăgoi apare în foarte multe note informative ale serviciilor secrete, dar DIICOT și DNA sunt impotente când vine vorba de oamenii sistemului.

Dan Drăgoi – COMVEX

Director economic la INTERPORT GAZ SRL figurează tânărul Tudor Sponti, rudă cu Tea Sponti, vărul lui Gigi Becali. Tatăl lui Sponti jr. este cunoscut cu antecedente penale, fiind acuzat de contrabandă și evaziune fiscală cu motorină. Printre partenerii de infracțiuni ai lui Sponti senior figurează și Stere Caracota. Caracota este și el implicat în rețeaua infracțională de la INTERPORT GAZ SRL.

Un alt personaj important al rețelei infracționale este TURCAN SERGHEI, cetățean moldovean, om de legătură cu oligarhii ruși aflați pe teritoriul UE, oficialii corupți din România și Ucraina. Sursele noastre afirmă că Serghei îl are ca partener pe Vanea la Londra, un anume Vitali Proca, partener vechi al cuplului mafiot Udrea/Cocoș pe vremuri. Serghei este fost raket moldovean puternic conectat la lumea criminală din Federația Rusă și săgeată de încredere a proprietarului Petroalps SA, Maxim Dekhtyar. Cei din domeniu spun că Serghei are alură de criminal și nimeni nu are curaj să îi greșească în afacerile cu produse petroliere.

Marcele să știi că nu toată presa poate fi cumpărată de tine și interlopii tăi. JOS MAFIA. TRĂIASCĂ NAȚIA!

Sursa: anchetatorii.ro

