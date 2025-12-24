Magia sărbătorilor altfel: Copii și părinți, invitați la Caravana Salvatorilor și Pompierilor, în centrul Capitalei

Caravana Salvatorilor și Pompierilor va porni, în seara de 24 decembrie 2025, ora 17:30, pe arterele principale ale capitalei. Startul va fi dat de la sediul Ministerului Afacerilor Interne, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.75, iar la eveniment sunt așteptați copii și părinți, dar și toți doritorii de-a simți magia sărbătorilor.

„Caravana Salvatorilor și Pompierilor va porni în seara de 24 decembrie 2025 pe arterele principale ale capitalei, conform următorului intinerar:

str. Calea Ieșilor – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – str. Ciuflea – bd. Dacia – str. Burebista – str. Cuza Vodă – bd. Traian – str. Grenoble – str. Hîncești- str. Spicului – str. Sfânta Vineri – str. Valea Rediului.

La ora 17:30 locuitorii capitalei, dar și oaspeții Chișinăului sunt invitați în fața Ministerului Afacerilor Interne de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.75, pentru a da start evenimentului feeric, dedicat marcării ajunului de Crăciun pe stil nou. Aici, IGSU în colaborare cu subdiviziunile MAI, dar și parteneri de încredere vor organiza un spectacol deosebit pentru publicul larg.

La eveniment sunt așteptați copii și părinți, dar și toți doritorii de-a simți magia sărbătorilor”, comunică IGSU.