Mai vor un mandat și nu se dau plecați: Deputații din Parlamentul expirat se convoacă în sesiunea de toamnă, cu atribuții limitate

Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Speakerul Igor Grosu, a semnat o dispoziție în acest sens.

Potrivit responsabililor, convocarea Parlamentului în ședință plenară se va efectua la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după aprobarea ordinii de zi.

Până la data întrunirii legale a noului Parlament, instituția legislativă va putea exercita pe deplin funcțiile de reprezentare, de control și de organizare internă. Funcția de legiferare va fi exercitată în volum restrâns, fiind limitată la adoptarea de legi ordinare, hotărâri și moțiuni simple.

Republica Moldova își va alege Parlamentul pe 28 septembrie 2025. O decizie în acest sens a fost aprobată de deputații PAS.