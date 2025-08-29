Verișorul lui Andrei Spînu, supus sancțiunilor de Canada: Despre cine este vorba

Verișorul lui Andrei Spînu, Chiril Guzun, președintele Asociației Veteranilor „Scutul Poporului”, a fost inclus pe lista sancțiunilor impuse de Canada, la fel ca și organizația pe care o conduce. Decizia a fost luată din cauza implicării în „acțiunile de influență malignă ale Rusiei în Republica Moldova, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025”, anunță Ministerul Afacerilor Externe din Canada.

Ieri, 28 august, Canada a anunțat sancțiuni împotriva mai multor cetățeni și entități din Republica Moldova. Printre cei vizați sunt Evghenia Guțul, Mihail Vlah, Irina Vlah, Iurii Cuznețov, Ilia Uzun, Victoria Furtună, Irina Lozovan, Alexandr Nesterovschi și blocul „Victorie”.

De asemenea, jurnalistul Dmitri Buimistru și activistul civic Veaceslav Valico au fost incluși pe lista persoanelor sancționate atât de Canada, cât și la nivel național. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean, care a subliniat că aceștia participă la acțiuni de destabilizare în beneficiul Rusiei și al grupărilor criminale.