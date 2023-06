Maia Sandu: „Condamn cu fermitate distrugerea barajului Nova Kkhovka din această dimineață”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a condamnat cu fermitate distrugerea barajului hidrocentralei Kakhovka din regiunea Herson, Ucraina, aruncat în aer în dimineața devreme a zilei de 6 iunie.

„Condamn cu fermitate distrugerea barajului Nova Kakhovka în această dimineață. Viziunea Rusiei asupra infrastructurii critice echivalează cu crime de război. Suntem pregătiți să oferim asistență ca răspuns la inundații și să sprijinim eforturile de atenuare a impactului”, a scris Maia Sandu într-un mesaj pe pagina sa de Twitter.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) June 6, 2023