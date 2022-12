Maia Sandu despre contractul dintre Energocom și MGRES: „Am niște întrebări în raport cu condițiile în care s-a semnat acest contract, o să discut cu Guvernul „la prima ocazie”

Șefa statului Maia Sandu spune că are câteva întrebări privind condițiile în care s-a semnat contractul dintre Energocom și MGRES (Centrala termoelectrică de la Cuciurgan), menționând că va discuta cu membrii Guvernului „la prima ocazie”.

Președinta țării susține că semnarea contractului la câteva zile după tranzacția propriu-zisă n-a făcut decât să lase loc de interpretări și suspiciuni, transmite Cotidianul.md.

„Cu toții înțelegem problema prețului la curent electric și chiar dacă o parte din energia necesară am putut să o cumpărăm din România la un preț decent, altă parte a trebuit să o cumpărăm pe piață și prețurile pe piață sunt foarte volatile, pot crește de la o zi la alta și din păcate asta se întâmplă și această creștere conduce neapărat la creșterea tarifului în țară, și, respectiv, are impact asupra populației”, a declarat Maia Sandu în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova.

De asemenea, președinta a atras atenția la modul în care Guvernul a comunicat publicului decizia de a procura energie de la Centrala de la Cuciurgan.

„Nu am participat la negocieri, am niște întrebări în raport cu condițiile în care s-a semnat acest contract, o să discut cu Guvernul. Sigur nu a fost o comunicare promptă, care să explice lucrurile din start, care să nu lase spații de interpretare, spații de acuzații, că toată lumea trebuie să aibă încredere că această tranzacție este cea mai bună care putea fi obținută în aceste condiții. Întrebarea pe care trebuie s-o clarificam pentru că noi toți ne dorim un preț mai mic. Comunicarea trebuia să vină nu după câteva zile, trebuia să fie promptă, să se explice lucrurile pe înțelesul oamenilor așa încât să nu apară suspiciuni”, a adăugat șefa statului.

Maia Sandu a mai remarcat că SUA au alocat deja o anumită sumă pentru ca să ajute Republica Moldova să cumpere energie electrică.

„Toată lumea înțelege că prețurile sunt înalte pentru noi și acest tip de ajutor este important. Și mai important este să ne ajute să găsim soluții pe termen mediu și lung. Acum experți care sunt finanțați de către guvernul SUA ne ajută să elaboreze aceste strategii și proiecte concrete în sectorul securității energetice al țării, în special cea regenerabilă. E sprijinul din partea SUA, doar că soluțiile nu se pot implementa peste noapte. Eu aș pune accent pe energia regenerabilă, pentru că aceasta este energia viitorului și e o cale spre o independență energetică, pentru că nu avem gaze naturale, nu avem alte resurse pe care să contăm, de aceea e mai bine să folosim soarele sau vântul, tipuri de resurse energetice care sunt la noi aici și pentru care nu trebuie să plătim prețuri exorbitante”, a mai spus Maia Sandu.

Șefa statului a subliniat că Rusia nu are niciun drept să indice Republicii Moldova unde să-și stocheze gazele naturale. Precizarea a fost făcută după ce președintele rus Vladimir Putin s-a arătat nemulțumit de faptul că Republica Moldova își depozitează gazele naturale în Ucraina.

