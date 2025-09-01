Marcel Dumbravan a ocupat oficial fotoliul Veronicăi Drăgălin

Procuratura Anticorupție anunță că astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul PA a avut loc prezentarea oficială a noului procuror-șef, domnul Marcel Dumbravan. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Procurorului General, domnul Alexandru Machidon, a Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, domnul Dumitru Obadă, precum și a colectivului Procuraturii Anticorupție.

„Procurorul General Alexandru Machidon a adresat un mesaj de felicitare, subliniind importanța Procuraturii Anticorupție în lupta împotriva corupției și rolul esențial al noii conduceri:

„Activitatea Procuraturii Anticorupție este una de maximă responsabilitate și vizibilitate publică. Am încredere că domnul Marcel Dumbravan, în calitate de procuror-șef, va contribui la consolidarea instituției, la creșterea eficienței investigațiilor și la fortificarea încrederii cetățenilor în justiție.”

La rândul său, domnul Marcel Dumbravan a mulțumit pentru încrederea acordată și a declarat că își va exercita mandatul cu deplină responsabilitate și integritate:

„Preiau această funcție conștient de complexitatea și dificultatea sarcinilor care stau în fața Procuraturii Anticorupție. Voi depune toate eforturile pentru a asigura un act de justiție independent, profesionist și transparent, alături de întreaga echipă de procurori și ofițeri anticorupție.”

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, a subliniat sprijinul constant pe care instituția îl va acorda Procuraturii Anticorupție și a încurajat echipa să continue să își consolideze performanța:

„Consiliul Superior al Procurorilor va rămâne un partener de încredere, oferind suport în toate inițiativele menite să consolideze eficiența și independența Procuraturii Anticorupție.”

Procuratura Anticorupție își propune să-și intensifice eforturile în combaterea corupției și să consolideze încrederea publicului în actul de justiție”, se arată în comunicatul emis de PA.