Marea Britanie reacționează la acuzațiile Rusiei privind exploziile de la Nord Stream: Moscova a făcut „afirmații false de o amploare epică” pentru a „distrage atenția de la gestionarea dezastruoasă a invaziei ilegale din Ucraina”

Marea Britanie a ripostat după ce Moscova a acuzat o unitate a Marinei Regale că a provocat explozii de-a lungul unei conducte de gaz cheie între Rusia și Europa, relatează Sky News și G4media.

De asemenea, Londra a declarat că Rusia a făcut „afirmații false de o amploare epică” pentru a „distrage atenția de la gestionarea dezastruoasă a invaziei ilegale din Ucraina”.

To detract from their disastrous handling of the illegal invasion of Ukraine, the Russian Ministry of Defence is resorting to peddling false claims of an epic scale

This invented story, says more about arguments going on inside the Russian Government than it does about the west

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 29, 2022