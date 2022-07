Acasă/Politică/ Marina Tauber, surprinsă pe aeroportul Tel-Aviv. „Ian ghiciți cine chiar acum a ajuns în Israel, cu chepcă de la Fendi de 300 de euro?” Politică Marina Tauber, surprinsă pe aeroportul Tel-Aviv. „Ian ghiciți cine chiar acum a ajuns în Israel, cu chepcă de la Fendi de 300 de euro?”

Deputata Partidului Șor, Marina Tauber a fost surprinsă aseară, 14 iulie, într-un aeroport din Israel. Un călător a surprins deputata în timp ce-și aștepta bagajul. Sursa: Facebook. Zdarova Natasha „Ian ghiciți cine chiar acum a ajuns în Israel, cu chepcă de la Fendi de 300 de euro? Cum credeți omu o să mai vină înapoi? Hai să punem pariuri”, a scris un internaut pe pagina sa de

Marina Tauber a confirmat faptul că a plecat în Israel, transmite Stiri.md.

„Da, așa este, nu mă ascund. Am venit aici pentru niște investigații medicale, am o programare, am și permisiunea de la instanță să părăsesc țara temporar. În intervalul acesta de timp am mai făcut vizite în Israel, la fel cu scopuri medicale, am revenit ulterior în țară”, a declarat ea.

Fiind îtrebată cât va dura vizita sa în Israel, Tauber a spus că nu mult timp. „Luni, cel târziu marți, am să revin, în dependență de programările medicale”.

Vă amintim că Marina Tauber a rămas din nou fără imunitate parlamentară și a fost citată vineri, 27 mai, la Procuratura Anticorupție pentru a fi audiată în dosarul „Frauda Bancară”. Aceasta urmează a fi pusă sub învinuire de către procurori pentru săvârșirea infracțiunilor de spălarea banilor în proporții deosebit de mari, săvârșite de un grup criminal organizat și pentru escrocherie săvârșita în proporții deosebit de mari.

Menționăm că Parlamentul a aprobat pe 26 mai, cele două cereri înaintate de către Dumitru Robu, procurorul general interimar, privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatei Partidului ȘOR Marina Tauber.