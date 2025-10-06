Mașinile se scumpesc din 2026: TVA de 20% la importuri

De la 1 ianuarie 2026, importul de mașini în Republica Moldova va fi supus unui TVA de 20%, în locul accizei actuale, ceea ce va duce la creșteri de preț de până la 5.000 de euro pe vehicul. Anunțul a determinat o explozie a vânzărilor în ultimele luni, pe fondul dorinței cumpărătorilor de a evita noile taxe.

Experții avertizează că modificarea ar putea destabiliza piața auto, afectând cererea și ofertele, dar și mediul, în condițiile în care s-ar putea încuraja achiziția rapidă a mașinilor mai vechi sau mai poluante. Măsura face parte din procesul de aliniere la normele Uniunii Europene privind taxarea importurilor.

Autoritățile susțin că schimbarea sistemului de taxare va simplifica procedurile și va încuraja transparența, însă impactul economic asupra consumatorilor și dealerilor auto rămâne discutabil. Creșterea costurilor va afecta mai ales clienții cu bugete medii și cei care planificau achiziții pentru începutul anului 2026.

Analistii de piață subliniază că, pe termen lung, noile reguli ar putea stimula modernizarea parcului auto și încuraja achizițiile de vehicule mai eficiente energetic, dar tranziția va fi dureroasă pentru mulți cumpărători.

Schimbarea fiscală vine într-un context mai larg de adaptare la legislația europeană, demonstrând eforturile Moldovei de a integra normele UE în economia internă, chiar dacă acest lucru generează presiuni asupra pieței auto și asupra cetățenilor.