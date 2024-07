MedLife achiziţionează pachetul integral al grupului Antares Clinic, unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii medicale private din Moldova

MedLife, cea mai mare reţea de servicii medicale private din România, anunţă semnarea achiziţiei pachetului integral al grupului de clinici Antares Clinic, unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii medicale private din Moldova. Odată cu această nouă achiziţie, MedLife va ajunge la 18 clinici şi laboratoare, fiind cea mai mare reţea de diagnostic la nivelul Moldovei. ”MedLife, cea mai mare reţea de servicii medicale private din România, anunţă semnarea achiziţiei pachetului integral al grupului de clinici Antares Clinic, unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii medicale private din Moldova. Antares Clinic activează pe piaţa de servicii medicale private din 2006 şi oferă pacienţilor o gamă largă de investigaţii, de la consultaţii multidisciplinare pentru peste 25 de specialităţi medicale şi servicii de laborator, la investigaţii imagistice complexe”, anunţă grupul într-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Grupul are în componenţă 3 unităţi de mari dimensiuni în regim ambulatoriu situate în oraşele Piatra Neamţ, Botoşani şi Oneşti, toate dotate cu echipamente performante în zona de imagistică, precum şi 2 laboratoare situate în Piatra Neamţ şi Botoşani. Potrivit reprezentanţilor companiei, în 2023 unitatea a înregistrat o cifră de afaceri de 18,3 milioane de lei.

“Prin această achiziţie ne consolidăm poziţia în Moldova, fiind o zonă de interes strategic pentru noi. Am început să contribuim la dezvoltarea acestei pieţe încă din 2014 odată cu inaugurarea unei clinici de mari dimensiuni în municipiul Iaşi. Ne-am completat ulterior serviciile de ambulator cu cele de laborator şi spitalizare de zi, oferind abonaţilor dar şi pacienţilor fee for service servicii medicale integrate. Odată cu această tranzacţie, vom extinde facilităţile de diagnostic pentru pacienţii din nordestul ţării şi nu numai. Avem cea mai mare reţea de unităţi medicale proprii la nivel naţional fiind prezenţi deja în toate oraşele cu peste 150.000 locuitori. Suntem mândri să reconfirmăm pe această cale investitoriilor şi acţionarilor noştri că am respectat promisiunea de a deveni un sistem medical privat alternativ de diagnostic şi tratament cu o infrastructură medicală naţională. Vom continua să ne consolidăm poziţia şi sperăm să mai anunţăm şi alte achiziţii până la sfârşitul anului”, a declarat Mihai Marcu, preşedinte şi CEO MedLife Grup. În prezent, MedLife este operatorul cu cel mai mare portofoliu de achiziţii pe piaţa medicală din România având, totodată, şi cel mai mare know-how în ceea ce priveşte integrarea unui business antreprenorial dezvoltat de medici români, precum şi scalarea acestuia la nivel regional sau chiar naţional. Compania a anunţat în martie suplimentarea cu 50 milioane de euro a creditului sindicalizat, până la valoarea de 268,3 milioane euro, noile fonduri urmând să fie utilizate cu precădere pentru achiziţii.

“Activăm pe această piaţă de aproape 2 decenii şi am încercat permanent să îmbunătăţim gama de investigaţii, oferind pacienţilor servicii de calitate. Pentru noi, parteneriatul cu MedLife reprezintă o etapă importantă în evoluţia companiei. Ne bucurăm să ne alăturăm grupului lider de piaţă, aliniindune astfel la standarde înalte de calitate şi beneficiind de experienţa şi cunoştinţele atât medicale, cât şi de management ale acestuia. De altfel, în pofida semnării pentru preluarea integrală a companiei, managementul se păstrează. Sunt onorat să rămân în continuare alături de echipă şi să contribui la dezvoltarea pe mai departe a acestui business în cadrul grupul MedLife. Avem planuri mari în ceea e priveşte extinderea în oraşele din proximitate”, a declarat dr. Dorel Cosma, medic primar radiologie imagistică medicală, fondator Antares Clinic. Grupul MedLife a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri pro-formă de 453 milioane euro în creştere cu 25% faţă de 2022. Acţiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti, Categoria Premium, având simbolul de tranzacţionare ″M″.

