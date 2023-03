Meteorologii au anunțat Cod Galben de intensificare a vântului

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunţat miercuri Cod Galben de intensificări ale vântului, transmite MOLDPRES.

Potrivit meteorologilor, astăzi, pe arii extinse, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestiс, în rafale de până la 15-18 metri pe secundă.

În acest context, salvatorii recomandă să fie evitate locurile unde sunt copaci uscaţi sau fire electrice de înaltă tensiune.

Conform datelor SHS, în următoarele zile, pe întreg teritoriul ţării, valorile termice vor ajunge până 15 grade Celsius. Noaptea, preponderent în zona de nord, mercurul termometrelor încă va coborî sub zero grade. De asemenea, în toată ţara se prevăd precipitaţii sub formă de ploi slabe.

În caz de Cod Galben, condiţiile vremii sunt potenţial periculoase, fenomenele meteorologice prognozate sunt obişnuite pentru teritoriul ţării, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activităţi socio-economice.

