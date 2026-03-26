Primăria Chișinău va inaugura vineri Cimitirul Eroilor Români din sectorul Botanica

Primăria Chișinău anunță inaugurarea, în 27 martie, de Ziua Unirii Basarabiei cu România, a Cimitirului Eroilor Români din sectorul Botanica al Capitalei. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care a mai spus că, de acum înainte, „acest loc simbolic și istoric va fi redat comunității ca spațiu al memoriei și respectului pentru trecut”.

„Acest loc simbolic și istoric este acum redat comunității ca spațiu al memoriei și respectului pentru trecut. Invit toți doritorii să participe la acest eveniment și aduc mulțumiri colegilor din Primărie, locuitorilor capitalei și partenerilor din România pentru acest rezultat comun”, a declarat Ion Ceban.

Proiectul, în valoare de 5 milioane de lei, este realizat de Primăria Chișinău, în parteneriat cu Consiliul Județean Buzău, România.

Complexul memorial Cimitirul Eroilor, cunoscut în diferite epoci ca Cimitirul Eroilor, Cimitirul de Onoare sau Cimitirul militar românesc, este un monument istoric amplasat pe bulevardul Decebal 17 din Chișinău. În perioada interbelică, cimitirul a fost amenajat de către Așezământul Național „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor, iar o capelă în memoria legiunii cehe a fost ridicată în aceeași perioadă. Intrarea în cimitir avea o arhitectură masivă, cu scări mari și coloane de 10 metri înălțime.

După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, capela a fost dărâmată, iar terenul ras cu buldozerul. Peste mormintele care mai rămăseseră a fost construit în 1961 Institutul de Pulmonologie și Ftiziatrie „Chiril Draganiuc”, spital dărâmat la rândul său în 2007. Deși capela a dispărut, acest loc de odihnă eternă a eroilor neamului a rămas o zonă de pelerinaj pentru cei care doresc să aducă un omagiu și să-și exprime recunoștința față de cei care au murit pentru libertatea și integritatea țării.

Aici au fost înhumați 1.645 de ostași, printre care 431 români (66 în morminte, 365 la criptă), 234 de ruși (27 în morminte, 207 la criptă), 29 de austrieci, 39 de cehi, 35 de francezi și 6 polonezi, căzuți în Primul Război Mondial, cât și 96 militari români căzuți în al Doilea Război Mondial. În jurul capelei erau amenajate șase parcele cu 136 de morminte în care își dorm somnul de veci 202 eroi și două cripte cu 572 de eroi români și ruși neidentificați.