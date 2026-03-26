Valeriu Chiveri propune amnistie diferențiată pentru exponenții Tiraspolului

Un posibil mecanism de amnistie diferențiată pentru regiunea transnistreană este analizat de autoritățile constituționale de la Chișinău, vizând protejarea persoanelor fără implicare în abuzuri și sancționarea celor responsabili de încălcări grave ale drepturilor omului. O declarație în acest sens a făcut-o vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul unui interviu pentru Zona de Securitate.

Valeriu Chiveri a declarat că autoritățile de la Chișinău examinează introducerea „unei amnistii diferențiate” în procesul de reintegrare a regiunii transnistrene. Inițiativa, menționată în documentul neoficial ajuns în spațiul public, ar urma să facă distincția între persoanele implicate în abuzuri și cele care au activat în structurile locale fără a comite încălcări.

Potrivit oficialului, persoane precum profesori sau medici care au lucrat în instituțiile din regiune nu ar trebui supuse presiunilor din partea Chișinăului, întrucât au acționat în condiții de supraviețuire. În schimb, persoanele implicate în încălcări grave ale drepturilor omului „vor avea de suferit”.

Chiveri a mai subliniat că unele sancțiuni sunt inevitabile, fără a oferi însă nume concrete. El a invocat acțiunile recente ale președintei Maia Sandu, care a retras cetățenia Republicii Moldova unor militari din cadrul Grupul Operativ de Trupe Rusești și unor reprezentanți ai administrației de la Tiraspol.

Pe 25 februarie, șefa statului a retras cetățenia pentru nouă persoane din structurile separatiste, două dintre acestea fiind implicate în Războiul de pe Nistru. Măsura este reflectată și în documentul neoficial privind reintegrarea, care prevede retragerea cetățeniei pentru persoanele ce se înrolează voluntar în forțele militare ruse, în scopul limitării prezenței militare a Moscovei în regiune.