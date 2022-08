Ministerul britanic al Apărării: Rusia a eșuat să realizeze o străpungere decisivă în regiunea Donbas. Este nevoită să-și adapteze „din mers” strategia

Rusia a eșuat să realizeze o străpungere decisivă în regiunea Donbas, conform planului inițial al ofensivei începute în luna aprilie, și este nevoită acum să-și adapteze, cel mai probabil, din mers strategia, se arată în analiza de luni, 1 august, a ministerului britanic al Apărării despre situația războiului din Ucraina.

Concomitent, Zaporojie a devenit o zonă „vulnerabilă” pentru ocupanții ruși, care au nevoie în prezent de întăriri pentru a putea menține linia frontului, conform ministerului britanic.

