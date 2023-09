Ministrul Apărării confirmă până la urmă că o dronă rusească a căzut în România. Fragmente au fost găsite în localitatea Ceatalchioi

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a confirmat că bucăți dintr-o dronă rusească folosită în atacul din noaptea de duminică spre luni au căzut pe teritoriul României, potrivit Antena 3 CNN. Rămășițele au fost găsite pe raza comunei tulcene Ceatalchioi. Președintele român Klaus Iohannis a declarat cu o zi în urmă că nu a existat „nicio dronă şi nicio altă parte a vreunui dispozitiv” care să fi ajuns în România în urma atacului lansat de ruși luni asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Analiștii de la GeoConfirmed, care se ocupă de geolocalizarea imaginilor care au legătură cu războiul din Ucraina, au spus marți seară că o dronă rusească a căzut luni pe teritoriul țării vecine, confirmând informațiile Ucrainei, în timp ce oficialii români le-au negat vehement, potrivit Hotnews.

14:30. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apătării, Constantin Spînu, a precizat că „mai multe fragmente care pot fi asimilate unor elemente de dronă” au fost descoperite marți seară de către echipe MApN care „de câteva zile fac verificări foarte aproape de malul Dunării, pe o arie foarte extinsă”.

El a spus că există și ipoteza ca fragmentele de dronă să provină din atacuri mai vechi.

„Nu se poate face acum legătura cu atacurile din noaptea de duminică spre luni sau cu alte atacuri mai vechi. Urmează ca echipa de investigație să stabilească și vom face publice concluziile cât de repede, pentru că o astfel de situație nu poate fi ținută sub tăcere”, a declarat purtătorul de cuvânt al MApN.

14:09. Mai multe bucăți dintr-o drona rusească au fost găsite pe teritoriul României, în zona localităţii Plauru din județul Tulcea, a declarat miercuri ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, care a ajuns în Plauru, comuna Ceatalchioi, județul Tulcea, pentru a cerceta dacă există semne că vehiculul fără pilot a ajuns pe teritoriul țării.

„S-a văzut că într-un interval destul de redus temporar a fost o serie de atacuri, motiv pentru care cred că este important să întărim și noi măsurile de vigilență. Vom avea mai multe puncte de observație”, a spus Angel Tîlvăr, ministru al Apărării Naționale din România, la Antena 3 CNN.

Fiind întrebat dacă au fost găsite bucăți din dronă, ministrul a confirmat.

„Da, în această zonă pentru că am acoperit o zonă foarte mare, incusiv zona despre care au fost discuții în spațiul public și confirm că în această zonă s-au găsit bucăți care pot fi de dronă”, a spus Angel Tîlvăr.

Bucățile au fost ridicate și vor fi expertizate.

Tîlvăr a anunţat că va merge la Chilia şi la Galaţi.

„O să merg la Chilia, am fost aici la Plauru, sunt însoţit şi de prefectul judeţului, am vorbit şi cu primarul de aici şi apoi am să merg la Galaţi, pentru că şi Galaţiul, care chiar dacă este la o distanţă destul de mare de Reni, cred că este un oraş cu autorităţile căruia trebuie să discutăm din nou pentru a-i asigura de faptul că ne dorim ca în România viaţa să se desfăşoare normal”, a transmis ministrul Apărării.

El a fost întrebat dacă se gândeşte la evacuarea oamenilor din zonă.

„Nu s-a pus problema, pentru că nu sunt elemente care să genereze pericol ca astfel de bucăţi să reprezite o ameninţare”, a mai adăugat Tîlvăr.

Localnicii din Plauru nu se simt în siguranță

Locuitorii din Plauru au declarat marți pentru Reuters că nu se simt în siguranță.

Oamenii aud sirenele de bombardament care sună în Izmail de mai multe ori pe săptămână. „Le ignorăm în timpul zilei, dar ni se strânge inima atunci când sună noaptea”, a declarat Daniela Tănase, o localnică.

În ciuda asigurărilor guvernamentale că România este protejată de apartenenţa sa la NATO, Gabi Popescu, un apicultor din zonă nu este prea încrezător. „Vreau să spun că nu mă simt în siguranţă aici. Sunt pe malul românesc şi nu mă simt în siguranţă”, a declarat el pentru Reuters.

Iohannis, marți: „Nu a existat nicio piesă, şi nicio dronă şi nicio altă parte a vreunui dispozitiv care a ajuns în România”

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat cu o zi în urmă că nu a existat „nicio dronă şi nicio altă parte a vreunui dispozitiv” care să fi ajuns în România în urma atacului rusesc de luni asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

„Nu a existat nicio piesă, şi nicio dronă şi nicio altă parte a vreunui dispozitiv care a ajuns în România. Noi avem control total asupra spaţiului nostru naţional.

Am verificat absolut tot şi pot să liniştesc populaţia. Nu a existat nimic ce a ajuns în România. Însă da, suntem îngrijoraţi fiindcă aceste atacuri au loc la o distanţă foarte mică de graniţa românească”, a declarat, marți, președintele Klaus Iohannis.

„Am avut chiar astăzi atacuri care au fost verificate la 800 de metri de graniţa noastră”

Şeful statului a mai spus că a fost informat despre astfel de atacuri și că unul dintre acestea a fost lansat chiar marți, petrecându-se la 800 de metri distanță de granița României.

„Am avut chiar astăzi atacuri care au fost verificate la 800 de metri de graniţa noastră. Deci foarte, foarte aproape. Suntem însă alerţi, suntem, alerţi şi suntem în cadrul NATO foarte bine apăraţi.

Pot să spun ce am mai spus: România beneficiază de garanţii de securitate extrem de puternice, cele mai puternice din istoria noastră”.

„Ştiu exact cine, când şi ce trebuie să facă dacă pică ceva pe pământ NATO”

Întrebat ce ar face România în situația în care ar cădea o dronă din războiul declanșat de Rusia în Ucraina dacă este posibil să se activeze Articolul 5 şi batalionul aflat la Cincu să se angajeze în operaţiuni de luptă, Iohannis a spus că ştie exact cine, când şi ce trebuie să facă dacă pică ceva pe pământ NATO.

„La ultimul summit NATO am hotărât asupra unor lucruri concrete şi ştiu exact cine, când şi ce trebuie să facă dacă pică ceva pe pământ NATO, dacă are loc un eveniment, dacă magnitudinea evenimentului este ceva ce depăşeşte lucruri foarte clare statuate în procedurile noastre, ştie toată lumea foarte clar când şi cum să facă”, a declarat Iohannis.

El a mai spus că există un scenariu și un plan pentru fiecare incident posibil, subliniind că astfel de informații nu sunt publice: „E evident, nu înseamnă şi că ne dorim să se întâmple aşa ceva. Nu ne dorim să aibă loc aceste incidente pe pământ NATO, care, în cazul de faţă, este România”.

„Avem dovezi. Este inutil să nege”

Kievul a transmis luni că drone rusești au căzut și s-au detonat pe teritoriu românesc în timpul atacului de luni dimineață din zona Dunării. Miniștrii Apărării și de Externe de la București au infirmat aceste informații, însă Ucraina a insistat, spunând că are „dovezi fotografice”.

„Potrivit serviciului ucrainean de pază a frontierei de stat, noaptea trecută, în timpul unui atac masiv al Rusiei în apropiere de portul Izmail, (drone) Shahed rusești au căzut și au explodat pe teritoriul României”, a scris pe Facebook purtătorul de cuvânt al ministerului ucrainean de externe, Oleg Nikolenko.

Ministerul Apărării Naționale de la București a infirmat însă „în mod categoric” informațiile.

Și ministrul român de Externe, Luminița Odobescu, a negat că drone rusești ar fi lovit teritoriul României.

Teritoriul României nu a fost lovit de drone sau de resturi de drone în urma atacului de peste noapte asupra unui port ucrainean de peste Dunăre.

Desigur, există un risc pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo este foarte aproape de granițele noastre”, a declarat Luminița Odobescu, aflată într-o vizită la Berlin, a scris The Guardian.

„Am văzut că Rusia continuă cu cinism să atace infrastructura civilă, nepermițând Ucrainei să-și exporte cerealele. Desigur, există riscul de accidente sau incidente, dar deocamdată nu a fost cazul”, a adăugat oficialul român.

Kievul a insistat însă, ministrul de Externe Dmitro Kuleba spunând, după o conferinţă de presă susţinută la Kiev, că Ucraina are dovezi fotografice care arată că drone ruseşti au lovit teritoriul românesc în timpul unui atacului aerian de peste noapte.

„Cred că, în acest caz particular, ele (autorităţile din România – n.r.) studiază acum toate aspectele a ceea ce s-a întâmplat. Nu are rost să negăm că acolo a căzut ceva. Iar noi afirmăm cu autoritate, cu dovezi, că au fost drone Shahed care au zburat acolo. Avem dovezi fotografice că ceva a căzut acolo”, a declarat Kuleba, conform Ukrinform.

El a mai spus că „există tendinţa de a încerca să nu se escaladeze interpretarea unor evenimente de către parteneri, pentru a nu fi implicaţi într-un conflict direct”.

„Avem dovezi fotografice. Suntem gata să le împărtăşim, dar concluziile finale vor fi trase de autorităţile române, care vor trebui nu doar să tragă concluzii, ci şi să spună ce vor face cu ele. Este mai uşor să tragi concluzii decât să faci ceva în legătură cu ele. De aceea avem o reacţie atât de prudentă”, a mai spus ministrul ucrainean de externe.

