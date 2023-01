Ministrul britanic al Apărării: Trupele ucrainene s-au retras „foarte probabil” din orașul Soledar

Ministerul britanic al Apărării susține că este „foarte probabil” ca trupele ucrainene să se fi retras din orașul Soledar, aflat în conflict în estul țării.

În cea mai recentă actualizare a sa, ministerul afirmă că, la sfârșitul zilei de luni, 16 ianuarie, este foarte probabil ca forțele armate ucrainene să se fi retras din regiune, lăsând sub control forțele militare ruse și forțele proxy ale grupului de mercenari Wagner, potrivit G4media.

Raportul continuă afirmând că forțele ucrainene au stabilit probabil noi linii defensive spre vest.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 January 2023

