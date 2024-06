Ministrul Mediului face un anunț fulger după ce o pată imensă a speriat turiștii de la Marea Neagră

În acest moment nu există niciun pericol pentru că apa Mării Negre este sigură pentru îmbăiere, spune ministrul Mediului, Mircea Fechet, după ce o pată care plutea miercuri pe mare a fost observată de turiștii de pe litoral.

„În acest moment nu există niciun pericol. Am fost informat de la momentul producerii acestui fenomen, pentru că există un dispecerat la nivelul ministerului. Cred că e important, pe de o parte este identificarea exactă a situației, la fel cum atunci când situația o impune obligația autorităților este de a preveni și de a comunica persoanelor care pot fi afectate pentru a se lua măsurile în timp real. Din informațiile pe care le am azi nu există niciun pericol”, afirmă Mircea Fechet. El spune că pe litoral este un disconfort pentru turiști, însă delimitează „disconfortul de o eventuală poluare, care ar putea pune în pericol fie turiștii, fie biodiversitatea”. „În acest moment, din informațiile pe care le am la dispoziție, apa Mării Negre este sigură pentru îmbăiere”, dă asigurări, în final, ministrul Mediului.

Pe suprafața apei Mării Negre a fost observată, miercuri, o pată mare și neagră care se îndrepta spre mal.



