Minorul care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu, decorat de IGSU

Adolescentul de 15 ani, care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu produs într-un apartament din municipiul Bălții, a fost decorat de conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu Medalia IGSU „Solidaritate în situații excepționale”, pentru spirit civic, curaj și reacție promptă.

Distincția i-a fost înmânată de șeful IGSU, colonel al serviciului intern Aurel Băciu, în prezența colegilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a mamei și a fraților acestuia.

Totodată, șeful IGSU i-a mulțumit tânărului pentru curajul, spiritul civic și responsabilitatea de care a dat dovadă, subliniind că reacția sa promptă a contribuit la salvarea unei vieți.

În cadrul vizitei la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, adolescentul a avut posibilitatea să viziteze sediul IGSU și în mod special, Direcția regională de coordonare și dirijare a intervenției Centru, unde sunt recepționate și gestionate apelurile de urgență transmise prin Serviciul 112 și de unde sunt coordonate echipele de intervenție.

Amintim că acțiunea prin care s-a remarcat minorul a avut loc în seara zilei de 2 septembrie 2026, pe strada Victoriei nr. 54 din municipiul Bălți. Tânărul a observat flăcările izbucnite într-un apartament al unui bloc locativ și a alertat imediat pompierii aflați în apropiere, care erau implicați în stingerea unui tomberon cu gunoi. De asemenea, tânărul i-a informat pe salvatori că în locuința afectată se afla o persoană. Ajunși la fața locului, salvatorii au reușit să salveze din interiorul apartamentului afectat un bărbat în vârstă de 62 de ani.

„Prin comportamentul său responsabil, adolescentul a demonstrat că, în situații de urgență, fiecare secundă și fiecare apel pot contribui la salvarea vieților omenești”, au subliniat pompierii.

În ultimii 10 ani, cel puțin cinci minori au fost salvatori pentru oamenii aflați în dificultate în situații de risc.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență încurajează cetățenii să nu rămână indiferenți atunci când observă o situație de risc. Oamenii sunt îndemnați să solicite imediat ajutorul serviciilor specializate prin intermediul Serviciului 112.