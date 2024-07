Mokka BNPL a încheiat un parteneriat cu platforma de e-commerce Seliton

Mokka, primul furnizor de servicii Buy Now, Pay Later (BNPL/ Cumperi acum, plătești mai târziu) din România, a încheiat un parteneriat cu Seliton, una dintre cele mai avansate platforme de e-commerce din țară, cu experiență în domeniu de peste 15 ani, potrivit mediafax.

Parteneriatul strategic dintre cele două companii urmărește îmbunătățirea experienței de shopping a clienților prin oferirea unei soluții de plată flexibile, personalizate în funcție de preferințele fiecăruia. Totodată, plata amânată Mokka pune la dispoziția retailerilor online din portofoliul Seliton un instrument eficient atât pentru creșterea valorii coșului de cumpărături, cât și pentru fidelizarea cumpărătorilor și facilitarea accesului lor la produse din categoria premium. „Ne bucură parteneriatul încheiat cu Mokka pentru că astfel putem oferi clienților noștri opțiuni financiare care ajută la dezvoltarea business-ului lor. An de an, am integrat funcționalități care ne-au transformat într-o platforma all-in-one, de la integrări la cheie cu companii de curierat și instrumente de plată securizate, la sistem de depozit propriu, functionalități pentru comerțul internațional și B2B.

Cum cererea de microcreditare este tot mai ridicată, ne-am dorit ca prin parteneriatul cu Mokka să răspundem necesităților unui segment important de clienți”, spune Georgi Mirchev, CEO Seliton România.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!