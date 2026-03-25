Moldova, conectată cu infrastructura UE: Podul de la Ungheni, gata până în octombrie

Secretarul de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, a declarat că podul rutier peste Prut de la Ungheni, prima construcție de acest tip realizată în ultimele șase decenii, urmează să fie finalizat până în luna octombrie curent.

Potrivit oficialului, lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 43%, iar odată finalizat, podul va reduce timpul de deplasare dintre Chișinău și Ungheni cu 30 până la 60 de minute.

Păscăluță a precizat că proiectul, denumit simbolic „Podul de Flori”, face trimitere la evenimentele din anii ’90, când mii de oameni au traversat Prutul cu flori, marcând apropierea dintre cele două maluri. Noua construcție va avea profil de autostradă și va asigura conexiunea între Autostrada Târgu Mureș – Iași – Ungheni și viitoarea autostradă care va lega Chișinăul de rețeaua rutieră europeană.

„Astăzi nu mai vorbim despre poduri de flori, ci despre poduri de piatră. Este primul pod construit după 60 de ani și este proiectat cu profil de autostradă”, a declarat Mircea Păscăluță.

Potrivit acestuia, cea mai dificilă etapă a lucrărilor, ce a inclus consolidarea malurilor și realizarea fundației, a fost deja depășită. În prezent, pe partea română este instalat tablierul, iar pe teritoriul Republicii Moldova acesta urmează să fie adus și montat. Oficialii nu exclud posibilitatea ca lucrările să fie finalizate chiar înainte de termen, în luna iulie.

Podul va fi interconectat cu viitoarele proiecte de infrastructură, inclusiv cu autostrada Chișinău–Ungheni, aflată în faza de studiu de fezabilitate, cu posibilă extindere până la Odesa.

Până în anul 2030, Republica Moldova ar putea beneficia de primii kilometri de autostradă, construiți cu sprijinul fondurilor europene și al parteneriatului cu România. În acest context, autoritățile române urmează să lanseze, în luna aprilie, licitațiile pentru proiectarea și execuția segmentului de autostradă.

De asemenea, la Ungheni este planificată dezvoltarea unui hub multimodal, care ar urma să transforme zona într-un punct logistic important pentru regiune.

Podul face parte din proiectul Autostrăzii A8 și va include un punct comun de trecere a frontierei, facilitând conexiunea dintre infrastructura rutieră a României și cea a Republicii Moldova. Proiectul, lansat în aprilie 2025, este finanțat din fonduri europene nerambursabile, în valoare de peste 30 de milioane de euro.