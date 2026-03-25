Veniturile lui Viorel Cernăuțeanu au crescut. Șeful IGP și-a schimbat automobilul

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, și soția sa, care activează în cadrul Președinției, și-au majorat veniturile anul trecut. Potrivit declarației de avere, familia a obținut în 2025 venituri totale de peste 1.321.500 de lei.

Din această sumă, aproximativ 220.000 de lei reprezintă pensia șefului IGP, care, de asemenea, a crescut comparativ cu anul precedent.

Veniturile obținute din salarii au înregistrat o creștere semnificativă: de la 876.924 de lei în 2024 la 1.072.124 de lei în 2025, adică cu aproape 196.000 de lei mai mult.

Un câștig important pentru familia Cernăuțeanu a venit și din vânzarea unui automobil. Generalul a vândut un Volvo XC60 din 2019 cu 37.000 de euro, cu circa 12.300 de euro mai mult decât prețul de achiziție din 2020, când mașina valora aproximativ 25.000 de euro.

După această tranzacție, șeful IGP și-a cumpărat un alt automobil – tot un Volvo XC60, dar model 2024, pentru care a achitat 47.000 de euro.

La capitolul bunuri imobile nu au fost înregistrate schimbări. Din 2023, familia deține un teren și o casă amplasată pe acesta, în valoare de 1.850.000 de lei.

În pofida creșterii veniturilor, anul trecut, Viorel Cernăuțeanu a contractat și un credit de 200.000 de lei, cu o dobândă de 9,82%, pe un termen de doi ani.