Într-o lume tot mai globalizată, moldovenii se luptă zilnic cu prețuri la nivel occidental, dar cu venituri care trag înapoi societatea. O moldoveancă stabilită în Statele Unite își vizitează rar mama acasă și rămâne șocată de cât de scumpe au devenit alimentele, utilitățile, hainele ori electrocasnicele – comparativ cu salariul mediu net de circa 800 euro pe care o persoană îl câștigă acasă. În paralel, în inima Chișinăului, viața pare că se împarte între cei care beau cafea artizanală în baruri ultramoderne și cei care trăiesc cu pensii mici și vând haine second-hand pe marginea străzii pentru a supraviețui.

Pe de o parte, capitala afișează o față modernă, cu străzi curate, parcuri renovate și restaurante unde trei persoane pot lua masa cu 200 RON – aproximativ cât în București. Pe de altă parte, o recepționeră plătește 300 euro pentru încălzirea unui apartament de trei camere în februarie – aproape tot salariul obținut dintr-un singur job.

La piața de vechituri de pe strada Gagarin, lucrurile devin și mai dure: haine purtate vândute cu 30 de lei perechea, ca să poți completa pensia de 3.000 lei (780 RON). Tot acolo, printre tarabe pline de nostalgie sovietică, printre afișe și portrete, domină contrastul brutal între trecut și prezent.

În zona turistică Cricova, intrarea la celebra crama subterană costă 400 de lei – aceeași sumă ca vizitarea palatului Versailles – ironia unui teritoriu european privit prin lentila unui stat sărac. Între timp, satele din nord rămân izolate cultural, iar mentalitățile locale reflectă polarizarea: unii refuză deschis orientarea către UE, declarând că ultima perioadă stabilă a fost în URSS, exprimând suspiciune și frică chiar în fața reporterilor.

În esență, reportajul conturează o Moldovă fragmentată: modernă și estetică în orașe, dar fragilă economic; nostalgică în discurs politic, dar pentru mulți incapabilă de grijă socială; dependentă de fonduri europene, dar în același timp neîncrezătoare. O societate prinsă între comuniune europeană și umbrele trecutului.