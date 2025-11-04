Moldova, lăudată de Bruxelles: „Un exemplu regional de voință și reforme reale”

Comisia Europeană va prezenta marți raportul anual privind extinderea Uniunii Europene, iar Republica Moldova se numără printre puținele state care au reușit să avanseze vizibil în procesul de aderare. În timp ce Ucraina, Serbia și Georgia sunt criticate pentru stagnare și ezitări, Chișinăul se distinge printr-un ritm constant al reformelor și prin rezultate concrete în domenii-cheie.

Raportul evidențiază progrese majore în reformarea justiției, în combaterea spălării banilor, în controlul armelor și în adaptarea la regulile pieței unice europene. Oficialii europeni notează că Moldova a reușit să mențină stabilitatea și direcția proeuropeană, chiar sub presiunea campaniilor de dezinformare și a atacurilor hibride venite din exterior.

Bruxellesul menționează explicit că rezultatele obținute în ultima perioadă nu sunt întâmplătoare, ci reflectă o voință politică clară și o implicare activă a instituțiilor statului. Alegerile din septembrie au consolidat direcția europeană a Moldovei, oferind un nou mandat pentru reforme și apropierea de Uniune.

Totuși, raportul atrage atenția asupra punctelor sensibile care încă frânează progresul — corupția la nivel înalt, birocrația și lipsa de eficiență a unor instituții-cheie. Bruxellesul subliniază că aceste vulnerabilități trebuie abordate cu seriozitate pentru a menține credibilitatea parcursului european.

Concluzia Comisiei Europene este una fermă: Republica Moldova a devenit un exemplu regional de determinare, stabilitate și viteză a reformelor, depășind mai mulți candidați tradiționali la aderarea în Uniunea Europeană. Pentru Chișinău, acesta este cel mai puternic semnal politic că drumul spre Europa este nu doar deschis, ci și recunoscut.