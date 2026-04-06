Moldova, printre țările din Europa cu cel mai poluat aer

Republica Moldova se numără printre țările europene cu cel mai poluat aer, potrivit World Air Quality Report 2025. Alături de alte șapte state, țara noastră a raportat concentrații de PM2,5 de peste 15 micrograme pe metru cub, nivel care depășește de trei ori pragul de 5 µg/m³ considerat sigur de Organizația Mondială a Sănătății.

Este vorba despre Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia, Moldova, Muntenegru, România și Polonia, considerate cele mai poluate țări din Europa din perspectiva concentrației particulelor fine în aer.

PM2,5 este indicatorul care măsoară prezența în aer a particulelor în suspensie mai mici de 2,5 microni, adică 0,0025 milimetri. Acestea includ praful de pe străzi, produsele de ardere, cum ar fi funinginea eliminată de mașinile diesel vechi, dar și particulele din fumul de țigară și alte surse de poluare.

Raportul a analizat 2.303 orașe din 43 de țări europene, cu 163 mai multe decât în 2024. Dintre acestea, 1.182 de orașe au înregistrat o creștere a concentrațiilor medii anuale de PM2,5, în timp ce în 886 de orașe valorile au fost în scădere.

Datele mai arată că doar 104 orașe europene au respectat valorile-limită de siguranță recomandate de Organizația Mondială a Sănătății pentru poluarea cu particule fine.

Totodată, raportul precizează că doar trei țări europene ar urma să respecte în 2025 recomandările privind calitatea aerului. Este vorba despre Estonia, Islanda și Andorra.