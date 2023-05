Moscova „foc și pară” după declarația unui senator american

Rusia a reacţionat duminică, 28 mai, virulent faţă de afirmaţiile unui senator republican american, Lindsey Graham, care, într-o discuţie cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că ajutorul militar oferit Ucrainei de SUA este cel mai bun mod în care Washingtonul a cheltuit vreodată bani şi că ”ruşii mor”, relatează Agerpres și Hotnews.

”Acum suntem liberi”, îi spune Zelenski lui Graham, pe care l-a primit vineri la Kiev. ”Şi ruşii mor”, răspunde senatorul american, conform imaginilor difuzate de serviciul de presă al preşedinţiei ucrainene.

”Este cel mai bun mod în care am cheltuit vreodată bani”, a mai adăugat Lindsey Graham, referindu-se la sprijinul militar american oferit Ucrainei în războiul cu Rusia.

“It’s a best money we’ve ever spent”

