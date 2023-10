Narges Mohammadi a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. Activista iraniană este într-o închisoare din Teheran

Activista iraniană încarcerată Narges Mohammadi a fost recompensată vineri cu Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2023, pentru lupta ei împotriva opresiunii femeilor din Iran, a anunţat vineri Comitetul Nobel din Norvegia, potrivit agenţiilor internaţionale de presă.

Mohammadi este unul dintre cei mai importanţi activişti ai drepturilor omului din Iran. Ea a făcut campanie pentru drepturile femeilor şi abolirea pedepsei cu moartea.

În prezent, ea execută mai multe pedepse în închisoarea Evin din Teheran, fiind condamnată la 12 ani de închisoare. Ea a fost condamnată, printre altele, că a făcut propagandă împotriva statului.

Mohammadi este a 19-a femeie care a câştigat premiul în ultimii 122 de ani.

Cine este Narges Mohammadi

Narges Mohammadi este o avocată a drepturilor omului în vârstă de 51 de ani şi o luptătoare pentru libertate. Acordându-i Premiul Nobel pentru Pace din acest an, Comitetul Nobel norvegian doreşte să onoreze lupta curajoasă a acesteia pentru drepturile omului, libertate şi democraţie în Iran.

În anii ’90, pe când era o tânără studentă la Fizică, Narges Mohammadi se distingea deja ca o susţinătoare a egalităţii şi a drepturilor femeilor. După ce şi-a încheiat studiile, a lucrat ca inginer, precum şi ca editorialistă pentru diverse ziare reformiste.

În 2003, s-a implicat în activitatea Centrului pentru apărarea drepturilor omului din Teheran, o organizaţie fondată de Shirin Ebadi, şi ea laureată a Premiului Nobel pentru Pace, în 2003.

În 2011, Narges Mohammadi a fost arestată pentru prima dată şi condamnată la mai mulţi ani de închisoare pentru eforturile sale de a ajuta activiştii încarceraţi şi familiile acestora.

Doi ani mai târziu, după ce a fost eliberată pe cauţiune, Narges Mohammadi s-a implicat într-o campanie împotriva pedepsei cu moartea. Iranul se numără de mult timp printre ţările cu cele mai multe execuţii. Din ianuarie 2022, peste 860 de condamnaţi au fost pedepsiţi cu moartea în Iran.

Activismul lui Narges Mohammadi împotriva pedepsei cu moartea a dus la rearestarea ei în 2015 şi la o condamnare la ani suplimentari după gratii. La întoarcerea în închisoare, ea a început să se opună utilizării sistematice a torturii şi a violenţei sexualizate a regimului împotriva deţinuţilor politic, în special a femeilor, care se practică în închisorile iraniene.

Valul de proteste de anul trecut a devenit cunoscut deţinuţilor politici în interiorul faimoasei închisori Evin din Teheran şi încă o dată, Narges Mohammadi şi-a asumat un rol de lider. Din închisoare, ea şi-a exprimat sprijinul pentru demonstranţi şi a organizat acţiuni de solidaritate în rândul colegilor săi deţinuţi. Autorităţile penitenciare au răspuns prin impunerea unor condiţii şi mai stricte. Doamnei Mohammadi i s-a interzis să primească telefoane şi vizitatori. Cu toate acestea, ea a reuşit să transmită pe ascuns un articol pe care The New York Times l-a publicat la împlinirea unui an de la uciderea Mahsei Jina Amini. Mesajul este următorul: ”Cu cât mai mulţi dintre noi sunt închişi, cu atât mai puternici devenim”. Din captivitate, Narges Mohammadi a avut propria contribuţie la faptul că protestele nu s-au stins, arată Comitetul norvegian al premiilor Nobel.

”Numai prin adoptarea drepturilor egale pentru toţi se poate realiza în lume fraternitatea dintre naţiuni pe care Alfred Nobel a încercat să o promoveze. Distincţia acordată lui Narges Mohammadi urmează o lungă tradiţie în care Comitetul Nobel norvegian a acordat Premiul pentru Pace celor care luptă pentru promovarea justiţiei sociale, a drepturilor omului şi a democraţiei. Acestea sunt condiţii prealabile importante pentru o pace durabilă”, arată Comitetul Nobel.

Comitetul Nobel cere eliberarea activistei

Narges Mohammadi, militanta iraniană pentru drepturile femeilor, execută în prezent 12 ani de închisoare, iar decizia Comitetului Nobel probabil va înfuria Teheranul, scrie Reuters. Printre acuzaţiile care i s-au adus se numără răspândirea propagandei împotriva statului.

Anunţând numele câştigătorului, Comitetul de acordare a premiului a îndemnat Iranul să o elibereze pe Mohammadi, una dintre cele mai importante activiste ale naţiunii, care a militat atât pentru drepturile femeilor, cât şi pentru abolirea pedepsei cu moartea.

Salutând-o pe Mohammadi ca pe o ”luptătoare pentru libertate”, şefa Comitetului Nobel norvegian, Berit Reiss-Andersen, şi-a început discursul rostind, în farsi, cuvintele ”femeie, viaţă, libertate” – unul dintre sloganurile protestelor de anul trecut împotriva guvernului iranian.

”Acest premiu este în primul rând o recunoaştere a activităţii foarte importante a unei întregi mişcări din Iran, cu liderul său incontestabil, Narges Mohammadi”, a declarat Reiss-Andersen.

”Dacă autorităţile iraniene vor lua decizia corectă, o vor elibera, astfel încât să poată fi prezentă pentru a primi această distincţie (în decembrie), ceea ce sperăm în primul rând”, a spus şefa Comitetului norvegian.

Sursa: Ziare.com

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!