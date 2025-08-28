„Nesimțire marca PAS. Să scoți elevii din vacanță pentru a poza într-o cantină”: Liderul UCSM, Gabriel Călin, acuză guvernarea de exploatare a copiilor pentru fotografii electorale

Liderul UCSM, Gabriel Călin, acuză guvernarea că exploatează elevii pentru a obține poze electorale. Reacția vine după ce mai mulți copii au fost chemați la o școală din Orhei, unde a fost dată în exploatare o nouă cantină.

„Astăzi mai multe partide au semnat codul de conduită în cadrul campaniei electorale. Și eu vreau să întreb autorii acestui cod – cum se încadrează acțiunea prin care PAS-ul a scos elevii care erau în vacanță doar ca să facă niște poze pentru campania electorală?

Este o nesimțire marca PAS, să îți bați joc până și de copiii care aveau vacanță, iar tu, ca să-ți faci niște poze, îi aduci la școală, îl aduci și pe ministru Educației și faci poze ca să dai o știre despre o nouă cantină dată în exploatare. Aceasta este tot ceea ce trebuie să știți despre actuala guvernare, niște nesimțiți”, a declarat Gabriel Călin.