Netflix pierde 8% la bursă după ce utilizatorii de X au lansat o campanie de renunțare la abonament din cauza controverselor legate de conținutul LGBTQ+

Netflix a fost recent subiectul unui val masiv de reacții negative pe platforma X (fosta Twitter), unde utilizatorii au criticat compania pentru modul în care abordează teme legate de comunitățile LGBTQ+, identitatea de gen și probleme rasiale. Unii utilizatori consideră că Netflix a mers prea departe în promovarea diversității, acuzând producțiile companiei de promovarea unei anumite „agende” și de marginalizarea personajelor tradiționale.

Ca urmare, hashtag-ul #BoycottNetflix a început să fie amplificat de grupuri conservatoare și de utilizatori care susțin că platforma „a devenit prea woke”, manifestându-şi dezacordul prin amenințarea renunțării la abonamente. Reacțiile negative au avut un impact vizibil asupra mediului online, cu sute de mii de comentarii critice, iar întreaga situație a fost reflectată rapid la bursă – acțiunile Netflix au scăzut cu 8% într-o singură zi.

Compania nu a răspuns încă oficial criticilor, menționând doar că continuă să investească în conținut divers și inclusiv.