PCCOCS și DIICOT au semnat primul Acord oficial de cooperare transfrontalieră

Un Acord de cooperare între PCCOCS și DIICOT România a fost semnat vineri. Acesta marchează prima înțelegere oficială între procurorii specializați din Moldova și o instituție similară din alt stat. Documentul are scopul de a întări colaborarea în combaterea criminalității organizate transfrontaliere și de a facilita comunicarea directă între echipele de procurori și ofițerii de investigație.

Acordul, încheiat între Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România, stabilește un cadru clar pentru schimbul de informații, transferul de expertiză și coordonarea acțiunilor în cazuri ce vizează trafic de persoane, droguri, criminalitate informatică, spălare de bani și alte forme grave de infracțiuni.

„Investigarea rețelelor criminale nu mai poate fi limitată la frontiere, iar colaborarea cu DIICOT, o instituție cu experiență solidă, ne va sprijini în consolidarea calității investigațiilor noastre”, spune procurorul-șef al PCCOCS, Victor Furtună.

Procuratura Republicii Moldova consideră că acest acord reprezintă un pas esențial în consolidarea cooperării judiciare, contribuind la o reacție eficientă în fața fenomenelor de criminalitate organizată.