Veaceslav Ioniță: Creșterea capacității de stocare a energiei – o necesitate strategică

Expertul Veaceslav Ioniță a salutat dezvoltarea energiei regenerabile în Republica Moldova, care acoperă deja 17% din consumul intern de energie electrică.

„Acesta este un progres, rezultatul investițiilor din ultimii ani și al creșterii accentuate a capacității fotovoltaice. Dar acest avans tehnic deschide imediat o nouă necesitate strategică – creșterea capacității de stocare”, a afirmat el.

Potrivit analistului, fără stocare, sursele de energie regenerabilă rămân vulnerabile la fluctuații și nu pot asigura securitatea sistemului.

„Cu stocare, putem stabiliza piața, reduce intervențiile de urgență și evita situațiile în care Republica Moldova este nevoită să achiziționeze energie scumpă în perioadele de deficit. A venit momentul pentru un Program Național dedicat instalațiilor de micro-stocare accesibile sectorului privat și comunităților locale. Acestea pot deveni veriga lipsă dintre producția existentă și securitatea energetică reală”, consideră expertul.