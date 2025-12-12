Economie

UE va impune o taxă vamală de 3 euro pe coletele mici, începând din iulie 2026

Photo of Timpul.md Timpul.md12 decembrie 2025
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord vineri cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro (3,52 dolari) la coletele cu o valoare de sub 150 euro care vin în cele 27 state membre UE, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu şi AliExpress, transmite Agerpres.

Taxa convenită vineri este o măsură temporară şi va rămâne în vigoare până în 2028, când vor fi impuse taxe vamale tuturor mărfurilor importate în blocul comunitar, indiferent de valoarea lor, a precizat într-un comunicat Comisia Europeană.

„Această măsură temporară vine ca urmare a faptului că astfel de colete intră în UE fără taxe vamale, ducând la o concurenţă incorectă pentru vânzătorii din blocul comunitar, riscuri de sănătate şi de siguranţă pentru consumatori, nivel ridicată de fraudă şi temeri privind mediul”, se arată în comunicat.

