Republica Moldova se alătură Programului Europa Creativă

Artiștii și instituțiile culturale vor avea oportunitatea de a accesa finanțare europeană pentru proiecte culturale și creative. Parlamentul a ratificat Acordul cu Uniunea Europeană privind participarea țării noastre la Programul „Europa Creativă”, care oferă un mecanism de finanțare destinat dezvoltării sectoarelor culturale și creative. Inițiativa legislativă a fost votată în două lecturi.

Programul, gestionat de Comisia Europeană, dispune de un buget de 2,44 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027.

„Republica Moldova va putea adera la acest program începând cu 1 ianuarie 2026 pentru componenta cultură trans-sectorială, urmând ca, pe parcursul anului, să îndeplinim și angajamentele față de componenta media, astfel încât instituțiile din domeniul cinematografiei și al media să poată participa la program”, a menționat la ședința Parlamentului Andrei Chistol, secretar de stat la Ministerul Culturii.

Programul „Europa Creativă” reprezintă un instrument care susține dezvoltarea durabilă și competitivă a culturii și a industriilor creative. Republica Moldova va participa la toate acțiunile din cadrul componentelor cultură, media și intersectorială ale acestuia.

Pentru implementarea prevederilor Acordului, în Republica Moldova urmează să fie creat Biroul Național „Europa Creativă”. Astfel, operatorii culturali și creativi vor avea acces la finanțare europeană, sprijin tehnic și oportunități de cooperare internațională. În acest fel, vor putea dezvolta proiecte inovatoare și sustenabile, contribuind la diversificarea produsului cultural și la crearea locurilor de muncă.

Acordul a fost semnat la Chișinău la data pe 2 septembrie 2025.