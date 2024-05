Războiul nutriţioniştilor pe micul românesc! Dr. Amalia Arhire: Se asociază cu un risc crescut de cancer / Mihaela Bilic: Nu se face cancer de la carne! Micul românesc, consumat cu muştar, o porţie generoasă de cartofi prăjiţi sau cu un castravecior, provoacă dezbateri aprige între nutriţionişti , dar continuă să fie consumat masiv la sfârşit de săptămână. A început sezonul grătarelor de la 1 Mai, iar micul românesc rămâne vedeta care sfârâie frumos în orice weekend. Dar nutriţioniştii nu s-au hotărât însă dacă e bine să-i consumă şi în ce combinaţii.

Dr. Amalia Arhire a atras atenția asupra pericolelor ascunse din spatele micilor

De exemplu, dr. Amalia Arhire a atras atenția, pe pagina sa de Facebook, asupra pericolelor ascunse din spatele unui preparat, aparent inofensiv: micii. Potrivit specialistului, micii pot avea un aport caloric semnificativ, 2-3 mici furnizând aproximativ 370 de calorii. Această valoare poate fi ușor subestimată, dar aportul caloric crește mai ales în contextul în care micii sunt consumați alături de pâine sau cartofi prăjiți. „Micii îngrașă mult, mai ales cei de porc și vită, deoarece 2-3 mici au 370 de calorii. Combinația de mici cu pâine sau cartofi prăjiți îngrașă foarte, foarte tare fără legume”, a spus dr. Amalia Arhire, pe pagina sa de Facebook, potrivit romaniatv.net.

Un alt aspect alarmant evidențiat de dr. Amalia Arhire este legat de carnea la grătar. Carnea arsă poate conține substanțe potențial cancerigene, precum aminele și hidrocarburile aromatice, care sunt asociate cu un risc crescut de cancer. Consumul excesiv de carne procesată, cum ar fi micii, cârnații sau mezelurile, poate avea consecințe grave asupra sănătății, fiind asociat cu un risc crescut de cancer de colon. „Pe lângă asta, carnea la grătar poate fi foarte nesănătoasă, dacă e arsă. Partea neagră e plină de substanțe cu potențial cancerigen, amine și hidrocarburi aromatice, iar consumul de peste 150 de grame de carne procesată, mici, cârnați sau mezeluri, pe săptămână se asociază cu un risc crescut de cancer de colon”, a explicat medicul. Dr. Amalia Arhire subliniază, de asemenea, dificultatea digestiei cărnii grase de porc sau oaie la vârstele fragede ale copiilor. Aceste tipuri de carne pot fi greu de procesat de către organismul copiilor, punând presiune asupra sistemului lor digestiv și contribuind la apariția unor probleme de sănătate. „În plus, carnea grasă de porc sau oaie e greu de procesat pentru copiii așa de mici”, a mai spus medicul. Mihaela Bilic apără micul românesc: „Nu se face cancer de la carne!” Devine evident faptul că este necesar să abordăm diferit modul în care consumăm alimentele, să ne informăm mai mult în ceea ce privește consumul de mici și alte tipuri de carne procesată și să fim conștienți de aportul caloric și de potențialele riscuri pentru sănătate, care sunt asociate cu consumul excesiv de astfel de alimente. „Nu se face cancer de la carne!” Mihaela Bilic a răbufnit. Nutriționistul încurajează consumul de carne de porc Mihaela Bilic a spus adevărul despre carne, fără niciun fel de reținere. Carnea a fost adesea pusă la zid de foarte mulți specialiști care consideră că aceasta are un impact negativ asupra sănătății, dar care ar putea chiar fi și sursa sigură către cancer, după cum declară unii. Astfel, sătulă să audă aceste păreri și sătulă să vadă cum carena de porc, în special, a fost înlăturată din meniurilor multor restaurante, Mihaela Bilic a vorbit fără perdea despre acest subiect considerat controversat de multe persoane. „Eu sunt pro carne, pro porc. Vă provoc să descoperiți și voi cât de puține sunt restaurantele care au ceafă de porc la grătar în meniu, da (n.r. a dispărut carnea de porc din meniuri). Nu știu dacă l-au scos pentru că nu l-au cerut clienții sau pentru că sunt „vai, eu nu mănânc porc” și atunci nu știu, aș propune o clasificare a sistemului: cine are carne de porc să primească bile albe, niște coronițe, plusuri, să fie lăudați. Mi-a răspuns mie un chelner la un moment dat la un restaurant care era pe tradițional că îmi poate da o vită bună, pentru că nu aveau porc în meniu.”, a declarat Mihaela Bilic, în cadrul podcastului Cafea cu visuri. Astfel, Mihaela Bilic spune că aceste două boli destul de comune nu își au sursa principală din alimentație, în ciuda părerilor pe care le au anumite persoane cu privire la acest subiect. „Nu se face cancer de la carne și nu se vindecă cancerul prin alimentația vegetariană, sub nicio formă nu trageți genul acesta de concluzii, cancerul este o multiplicare haotică de celule, nu știm cauza cancerului, nu știm cauza diabetului, nu este sub nicio formă de la mâncare. Nu se face diabet pentru că ai mâncat prea mult zahăr. Dacă ai un pancreas care funcționează, nu o să faci diabet, cum nu o să faci nici cancer dacă în profilul tău genetic nu există această mutație. Cancerul este ca un loz necâștigător, dacă l-ai tras, l-ai tras.”, a continuat medicul nutriționist. Mai mult, aceasta a ținut din nou să le reamintească oamenilor faptul că nu mâncarea este principala sursă către problemele noastre de sănătate. Până acolo, există mulți factori care sunt mai periculoși și care ne predispun unor boli și diagnostice comune, spune Mihaela Bilic, care trage un semnal de alarmă în acest sens. „Nu există așa ceva, nu ne îmbolnăvim de la mâncare. Stresul nu-l putem măsura, nu ne iese în analize și nu avem tratament pentru el, dar despre asta nu vorbește nimeni. Fiți cinstiți și întrebați-vă cât de greu vă e, care e calitatea vieții, ce aer respirăm, până la mâncarea pe care o mâncăm. Toată lumea acuză mâncarea.”, mai spune Mihaela Bilic.

