Valeriu Pașa, atac mizerabil la adresa judecătorului Diaconu: „Ăștia ne zic că trebuie să îl jelim. Nici măcar nu s-a sinucis din rușine, ci pentru că nu va mai putea lua mită”

Valeriu Pașa, membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, trecut recent în subordinea președintei Maia Sandu, a comentat decesul ex-judecătorului CA Centru Mihail Diaconu, găsit mort sub un pod din capitală.

„Omul nu s-a sinucis de rușine că a luat toată viața mită, nu pentru că avea remușcări pentru soarta distrusă și traumele pe viață a copiilor bătuți și violați în comisariatele lui Papuc. Omul nu a mai rezistat pentru că i-a fost luat „dreptul” la a lua mită și a se îmbogăți nestingherit, distrugând vieților oamenilor nevinovați și achitând infractorii. Iar ăștia ne zic că trebuie să îl jelim. Și nici măcar nu a fost condamnat pentru crimele lui, a fost dat afară din sistem”, a scris Pașa.

„Un judecător a fost găsit mort sub podul căii ferate. Datele prealabile arată că s-a sinucis. Fost judecător la Curtea de Apel, a judecat copii în comisariate în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009 (coparticipant la tortură), a picat procedura de vetting. Recent a fost chiar învinuit oficial de trafic de influență și s-a pomenit pe banca acuzaților.

Ce va fi pe toate telegramurile și în gurile opoziției ”pro-ruropene”? ”Dictatura galbenă mai face o victimă!” ”Judecătorii se sinucid sub presiunile ciumei galbene!”, vor scrie toți șoriștii. Vor ”jăli omul”, îl vor prezenta drept victimă a vettingului inuman și crunt, al metodelor ”nicego celoveceskogo” a ”regimului Maiei Sandu”.

Nu tre de luptat cu corupția că „nu-i omenește”. După principiul ăsta funcționează toată ”agenda” opoziționerilor. Că vorbim de Dodon, Ceban, Șor sau Usatîi. Toți întro voce”, a scris Valeriu Pașa.