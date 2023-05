„O altă provocare rusească!”. Președinta Georgiei, reacționează la decizia Moscovei de a elimina regimul de vize

Președinta Georgiei, Salome Zurabișvili, a reacționat la decizia autorităților ruse de a anula regimul de vize și de a relua traficul aerian, relatează BBC.

„O altă provocare rusească! Reluarea zborurilor directe și abolirea regimului de vize cu Georgia sunt inacceptabile atâta timp cât Rusia își continuă agresiunea în Ucraina și ne ocupă teritoriul”, a scris Zurabișvili pe pagina sa de Twitter.

Another Russian provocation!

Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its aggression on Ukraine and occupies our territory!

