O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia

Vacanţă de coşmar pentru o familie de români în Grecia. Oamenii au rămas fără maşină, un SUV de 35 de mii de euro. Hoţii au intrat peste ei în pensiune, au luat cheile de pe masă şi au fugit cu autoturismul. La aproape o săptămână de la jaf, nici urmă de tâlhari ori de autoturism.

Roxana era în vacanţă cu soţul şi un grup de prieteni în Grecia. Plecaseră din Braşov cu maşina şi erau cazaţi într-o pensiune din staţiunea Nikiti. Un amic i-a dat vestea rea.

„Unul din grup ne-a sunat şi a zis „Unde aţi plecat la ora asta?”. Şi am zis „Unde am plecat?”. „Păi nu aveţi maşina în curte!”, am crezut că e glumă, chiar am crezut că e o glumă. Am ieşit afară şi surpriză, maşina nu era! După şocul iniţial, în care am stat şi ne-am uitat unii la alţii, s-a trezit toată lumea, inclusiv ceiloalţi care sunt cazaţi din alte ţări”, spune Chiujdea Roxana, turistă.

Doi bărbaţi sunt pe lista suspecţilor

O cameră de supraveghere i-a surprins în timp ce fug cu maşina românilor. Cu câteva momente înainte de jaf, indivizii sunt filmaţi prin staţiune, în timp ce dau târcoale pe la mai multe cazari şi intră în curţi.

„Am intrat înăuntru şi am zis: „Frate, să iau telefonul în mână şi să încep să sun la autorităţi”. Şi în momentul în care am deschis uşa la bucătărie. Pentru că bucataria, dormitorul, toate au uşi. Am văzut că uşa de la terasă era deschisă. Atunci am realizat, când am văzut uşa deschisă, nu am mai atins nimic şi am zis: Ok, aici s-a intrat, nu mai e nicio glumă, cineva a intrat peste noapte şi a făcut treaba asta”, spune Chiujdea Roxana, turistă.

Au trecut cinci zile de când Roxana a făcut plângere la poliţie şi nici urmă de maşină.

Maşina furată este un Volkswagen Tiguan din anul 2020, care valorează peste 35 de mii de euro. Norocul proprietarei este că are asigurare CASCO, prin care va primi despăgubiri, asta bineînţeles în baza documentelor eliberate de poliţiştii greci privind furtul autoturismului.

Poliţiştii avertizează. Astfel de furturi se înmulţesc pe timpul verii, când turiştii sunt mereu pe grabă şi uită să-şi ia măsuri de precauţie. O soluţie ca să vă găsiţi maşina este să aveţi ascuns în interior un dispozitiv de monitorizare prin GPS.