O femeie a găsit o sticlă cu un mesaj lăsat în mare acum 34 de ani: Cine l-a scris (Foto)

O femeie din provincia canadiană Quebec a găsit pe plajă o sticlă cu un mesaj. Scrisoarea este datată 29 mai 1989.

S-a dovedit a fi fost aruncată în mare de un bărbat din Newfoundland în urmă cu 34 de ani.

Trudi Schettler a declarat că se plimba cu soacra ei pe plaja din apropierea cabanei sale din Paguacheau când a găsit sticla pe stânci cu un bilet datat 29 mai 1989 – cu 34 de ani și o săptămână înainte de ziua în care a găsit-o.

Schettler a povestit că în sticlă intrase puțină apă, astfel că biletul, scris pe spatele unui pachet de țigări, era deteriorat.

Cu toate acestea, ea a reușit să deslușească faptul că sticla fusese aruncată în apă la Fox Point, la 16 km de Port au Shoix, Newfoundland, dar a putut desluși doar câteva litere din numele autorului.

Trudi a postat fotografiile cu descoperirea ei pe Facebook, unde au fost distribuite de aproape 200 de ori înainte de a ajunge în atenția unui bărbat pe nume Rick Hamlin din Port-au-Shoix.

“De îndată ce am văzut-o, am știut imediat ce era scris și am spus: “Este tata”, a împărtășit Hamlin.

Rick a spus că tatăl său, Gilbert, era binecunoscut pentru că lansa mesaje în sticle – scrise întotdeauna pe spatele pachetelor de țigări – în apă în timp ce pescuia. Gilbert Hamlin a decedat în urmă cu doi ani, la vârsta de 72 de ani.

Rick a spus că sticla Shettler a fost prima despre care știa că a fost găsită vreodată.

În ceea ce o privește, femeia a spus că îi va trimite sticla lui Hamlin, care intenționează să o așeze pe mormântul tatălui ei.

“Doamne, nu i-ar plăcea să spună că cineva a primit în sfârșit mesajul său după atâția ani”, a spus bărbatul.

