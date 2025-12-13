Internațional

O parte din Odesa rămâne fără curent până la sfârșitul anului, după un nou atac rusesc

O parte importantă a orașului Odesa a rămas fără energie electrică în urma ultimului atac rusesc asupra infrastructurii energetice. Pentru unii consumatori alimentarea ar putea fi restabilită abia pe 31 decembrie, anunță compania „DTEK Odeskie Elektroseti”.

Pentru o altă categorie de locuitori, termenul estimativ este până la 15 decembrie, însă autoritățile avertizează că lucrările ar putea fi prelungite din cauza avariilor complexe și a condițiilor de securitate.

Compania precizează că reconectarea se face treptat pentru a stabiliza sistemul și recomandă locuitorilor să verifice informațiile actualizate pe canalele oficiale, în timp ce echipele lucrează în regiunile Odeski, Primorski și Peresip.

