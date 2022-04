Ocupanții ruși au reinstalat o statuie a lui Lenin în apropiere de Herson

O statuie a lui Lenin a fost reinstalată în orașul portuar Henichesk, în apropiere de Herson, care este în prezent ocupat de trupele rusești, potrivit The Guardian.

Statuia fusese tăiată deasupra genunchilor și înlăturată de pe soclu în urmă cu câțiva ani.

The Guardian notează că decizia poate fi ciudată, având în vedere că, în vara anului trecut, Vladimir Putin l-a învinuit pe Lenin pentru crearea Ucrainei.

In the Kherson region of Ukraine, Russian soldiers have installed the Lenin monument. pic.twitter.com/o1GAPLpTN7

— Franak Viačorka (@franakviacorka) April 18, 2022