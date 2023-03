Olaf Scholz promite că Germania va crește producția de muniție și capacitatea de reparații pentru a sprijini Ucraina

Germania a anunțat că va crește producția de muniție, asigurându-se în același timp că are suficiente piese de schimb și capacități de reparații în industria sa de apărare, după un an de sprijin militar acordat Ucrainei, relatează The Guardian.

În urma unei întâlniri cu prim-ministrul leton Krisjanis Karins, cancelarul Olaf Scholz a declarat: „Aceasta va rămâne o sarcină permanentă, deoarece am spus că vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar.”

În ianuarie, Germania a confirmat că va furniza Ucrainei 14 tancuri Leopard 2 și a dat aliaților permisiunea de a le trimite și ei pe ale lor – în ciuda amenințărilor Rusiei.

Măsura luată de Germania a însemnat că alte țări – precum Polonia și Spania – care au stocuri de tancuri Leopard 2 ar putea furniza tancuri Kievului.

Înainte de această decizie, Kievul a pledat timp de luni de zile pentru ca națiunile occidentale să trimită tancuri pentru a oferi forțelor sale putere de foc și mobilitate.

Dar Partidul Social-Democrat al lui Scholz a avut rețineri în privința acestei acțiuni, temându-se că aceasta ar putea determina Moscova să continue escaladarea.

