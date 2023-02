Opinie de la București, despre demisia Guvernului Gavrilița: Nu este niciun fel de criză. Guvernul era consumat ca imagine, era nevoie de ÎNLĂTURAT unii miniștri

Demisia Guvernului Gavrilița nu înseamnă că Republica Moldova se confruntă cu o criză guvernamentală. Dimpotrivă, această demisie ar fi fost un „eveniment pregătit și controlat” de actuala putere de la Chișinău, consideră comentatorul politic de la București, Cristian Hrițuc, potrivit Ziarului Național.

„Nu este o criză. Este un eveniment pregătit și controlat. Partidul Acțiune și Solidaritate are majoritatea necesară și va instala repede un alt guvern. Guvernul Gavrilița era consumat ca imagine. Era un pietroi de gâtul Maiei Sandu și al PAS. Este nevoie de un suflu nou, de un guvern care să aibă o cotă mai mare de încredere pentru a implementa masurile viitoare. Totodată, era nevoie de înlăturarea unor miniștri ca Spînu, despre care s-a creionat imaginea că e implicat în scheme de corupție”, a menționat Hrițuc.

Potrivit sursei citate, prin această demisie sa-r „detensiona atmosfer””.

„Singura corelație pe care poți să o faci cu războiul hibrid este faptul că prin demisia Guvernului Gavrilița se mai înlătură o vulnerabilitate. Se detensionează atmosfera. Un guvern cu sprijin popular redus este înlăturat. Noul guvern va avea luna de miere. Oricum situația e sub control, dar ai făcut un pas în plus să tai din avantajele celorlalți. Maia Sandu arată că tine lucrurile sub control”, a conchis comentatorul politic de la București.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!