Opinie: Nu cred că vom avea o a doua iarnă în războiul ruso-ucrainean

„Opțiunile Republicii Moldova de a trece cu bine iarna nu sunt roz, dar există. Totul depinde de evoluția războiului din Ucraina or evoluția războiului arată că Federația Rusă nu a mai repurtat niciun succes pe câmpul de luptă, dimpotrivă, are o suită de retrageri strategice care arată mari deficiențe”, declară profesorul de la Facultatea de Științe Politice a Universității București, Radu Carp, transmite Tvr Moldova.

„În ce măsură R. Moldova va reuși să scape de dependența Federației Ruse e o întrebare deschisă pentru că în momentul de față Federația Rusă are mai mulți ași în mânecă, nu știm ce anume ar determina Federația Rusă să întrerupă total livrarea de gaz către R. Moldova, un scenariu foarte plauzibil de altfel. E posibil ca deteriorarea situației pe front să ducă și la această soluție extremă, iar R. Moldova încearcă să anticipeze acest moment, dar are puține opțiuni, respectiv, nu are capacități de înmagazinare, nu poate apela la capacitatea de înmagazinare de pe teritoriul României pentru că acestea sunt pline și, totuși, sunt limitate, iar înmagazinarea în Ucraina într-o țară în război e foarte riscantă.

Nu știm în momentul de față dacă această escaladare a Kremlinului poate să implice și R. Moldova pentru că văzând că eșuezi în continuare pe front a opri gazul către R. Moldova e cea mai simplă mișcare posibilă. Noi nu știm acest aspect și cu toate eforturile care pot fi făcute pe cale dimplomatică, nu avem un răspuns. Rusia este imprevizibilă, nu știm Putin dacă are sau nu acest interes sau are interesul să mențină într-un șah etern R. Moldova în speranța că va fi mai puțin activă pe plan european.

Cred că R. Moldova în momentul de față dansează pe sârmă și când dansezi pe sârmă ai nevoie de o atenție foarte mare acordată piesajului din jur. Cei care merg pe sârmă nu se uită în jos, merg mai departe și reușesc să ajungă până la capăt. La fel și R. Moldova, nu trebuie să se uite prea mult în stânga și în dreapta, trebuie să ia în calcul toate scenariile, inclusiv cele mai rele, să meargă înainte și să găsească bani cu orice preț pentru acoperirea facturilor la energie pentru la iarnă, chiar cu prețul datorării. E foarte important să treacă de această iarnă. Nu cred că vom avea o a doua iarnă în războiul ruso-ucrainean, e decisiv să se ajungă în martie-aprilie la un nivel suportabil pentru populație cât de cât cu plata acestor facturi”, a declarat în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova.

„Noi odată și odată trebuie să înțelegem că trebuie să ne debarasăm de chingile fostului imperiu care continuă să ne țină în captivitate, dar pentru asta trebuie să avem o politică identitară bine pusă la punct, inclusiv și în plan economic”, a declarat analistul politic, Anatol Țăranu.

