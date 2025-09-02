Organizația LGBTQ Genderdoc-M organizează „tabăra trans-activistă” în ajunul alegerilor

Organizatorii vor discuta cu participanții despre situația politică din Moldova, rolul activismului lgbtq și viitoarele alegeri parlamentare.

„Aceasta este o oportunitate excelentă de a te cufunda într-o atmosferă de sprijin și înțelegere reciprocă, de a afla mai multe despre tine și despre ceilalți și de a-ți face noi prieteni. Programul taberei include cursuri de master, discuții pe teme politice actuale și alegeri parlamentare, activități în aer liber și multe altele”, au spus ei.