Осторожно! Врачи предупреждают о рисках одноразовых электронных сигарет

В последние годы электронные сигареты стали популярной альтернативой традиционным сигаретам. Исключая процесс горения, эти устройства считаются менее вредным способом доставки никотина, а в некоторых странах – даже инструментом по борьбе с курением. Электронные сигареты стали популярны и в Молдове. Особенно востребованными стали одноразовые вейпы. Однако врачи предупреждают, что из-за отсутствия четкого контроля рынка, в продажи попадают и некачественные продукты, которые являются опасными для здоровья.



Токсиколог Екатерина Мазур предупреждает, что электронные сигареты, которые не проходят сертификацию, представляют риск для здоровья. Так, в вейпах может быть неправильно настроена работа нагревательного элемента, и в этом случае перегревание жидкости может привести к выделению токсичных веществ и, соответственно, к интоксикации организма человека.



“Вольтаж и температура атомайзера должны быть всегда в строго регулируемом диапазоне, т.к. согласно данным, при нагреве до высокой температуры пропиленгликоль может подвергаться термической дегидратации и образовывать такие продукты, как ацетальдегид, формальдегид, пропиленоксид, ацетол, аллиловый спирт и другие. Растительный глицерин превращается в акролеин, глицидол и формальдегид. Все перечисленные вещества крайне токсичны и приводят к сердечно-сосудистой патологии, онкологии и поражению легких человека”, – пояснила врач.



Другая угроза – это высокая концентрация никотина в жидкости. Согласно законодательству Молдовы, содержание никотина в электронных сигаретах не должно превышать 2 мг. на единицу продукции. По словам Екатерины Мазур, многие местные магазины, производители и импортеры не соблюдают данное требование. Именно поэтому очень важно немедленно обратиться к врачу, если после использования электронных сигарет вам стало плохо.



“Интоксикация никотином наступает при попадании в организм 30 мг. никотина и выше и сопровождается повышенным артериальным давлением, тошнотой, рвотой, головокружением и заторможенностью. При такого рода интоксикации первую помощь может оказать любой человек: вызвать бригаду скорой помощи, обеспечить доступ к свежему воздуху, расстегнув стесняющую дыхание одежду, открыв окна и двери, придав удобное положение телу”, – рекомендует токсиколог.



Благодаря яркой упаковке и разнообразию ароматов одноразовые вейпы очень популярны среди подростков. Поэтому токсиколог призывает обращать особенное внимание на несовершеннолетних, так как для них несертифицированные никотиновые продукты особенно опасны.

“Наблюдается снижение когнитивных функций, снижение концентрации внимания, дыхательной функции легких и работы сердца. Несертифицированные никотиновые продукты также могут привести к появлению аллергических реакций, анафилактическому шоку, развитию респираторного дистресс синдрома и смерти. Вдобавок в дальнейшем может появится раннее развитие сердечно-сосудистой патологии, онкологических заболеваний и хронической обструктивной болезни легких. Не бывает безопасного курения. Не бывает безопасного вейпинга для подростков и несовершеннолетних“ добавила специалист.



По словам Екатерины Мазур, процесс сертификации и контроля электронных сигарет должен быть строго регулируемым и прозрачным, чтобы предотвратить негативные последствия для здоровья населения.

Таким образом, все необходимые сертификаты, касаемые анализа ингредиентов, содержащихся в продукте и в аэрозоле, должны быть предоставлены в соответствующий регулирующий орган. К примеру, Европейский парламент в 2016 ввел в обновленную Директиву о табачных изделиях целую статью, в которой описываются правила для электронных сигарет, продаваемых в качестве потребительских товаров в ЕС, такие, как: Стандарты безопасности и качества, Требования к упаковке, Требования к производителям. В нашей стране данная категория никотиновых продуктов начала рассматриваться законодательным органом только с 2020 года.

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