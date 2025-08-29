Partidul Nostru s-a lansat în campanie: Suntem ultima speranță pentru cetățeni

Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare în satul Rediul Mare din raionul Dondușeni – localitatea în care, potrivit liderului formațiunii, Renato Usatîi, a copilărit, alături de bunica sa. Politicianul a declarat că, pentru mulți cetățeni din Republica Moldova, PPPN reprezintă „ultima speranță” și a subliniat că are responsabilitatea de a nu-i dezamăgi.

„Noi suntem astăzi împreună cu dumneavoastră, împreună cu toată echipa Partidului Nostru, să facem tot posibil ca să dăm viața nu doar satelor, localităților, râurilor din țara noastră, dar noi trebuie să dăm viața la întreaga țară”, a spus liderul PPPN.

Renato Usatîi a subliniat că echipa sa a elaborat 29 de proiecte de lege care vizează cele mai importante domenii pentru întreaga țară. Președintele formațiunii a lansat un apel către toți cetățenii specializați în diverse domenii, inclusiv celor aflați peste hotare, să contribuie cu propuneri de modificare și completare, în vederea îmbunătățirii inițiativelor deja dezvoltate de echipa partidului.

Inițiativele propuse de PPPN vizează interzicerea vânzării terenurilor agricole cetățenilor din afara țării, scutirea de TVA pentru gazele naturale, crearea farmaciilor electronice în clădirile primăriilor din sate, precum și anularea imunității parlamentare.

Campania electorală pentru alegerile parlamentare a început pe 29 august și se va încheia pe 26 septembrie.