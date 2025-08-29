Șeful Spitalului Clinic Bălți și vicedirectorul instituției, demiși de Nemerenco după ce au fost reținuți. Tot ministra PAS l-a numit pe Brânză în funcție, fără concurs

Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți au fost demiși din funcții, prin ordinul ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, în baza perchezițiilor și reținerilor efectuate de CNA la instituția medicală, în urma suspiciunilor de abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă, care ar fi avut loc în cadrul procedurilor de achiziții publice și activităților administrative ale spitalului. Anunțul a fost făcut de ministra Nemerenco, pe rețele.

„Nu vom tolera absolut niciun caz de corupție în instituțiile medicale, mai ales din partea celor care prin atribuțiile lor sunt responsabili de ghidarea colectivelor și de accesul cetățenilor la servicii de sănătate.

Ministerul Sănătății a investit în acest spital peste 250 milioane de lei, realizând multiple îmbunătățiri de infrastructură și instalând cele mai performante echipamente, astăzi spitalul devenind de nerecunoscut. Toate acestea au fost realizate pentru cetățeni, nu pentru îmbogățirea și confortul unora.

Vreau să fie un semnal clar pentru toate instituțiile medicale din țară cazul de la Bălți și solicit tuturor să fie mai curajoși și să declare orice caz de condiționare, mită și corupție. Curățirea de corupție este un proces greu, dureros, dar inevitabil va duce la însănătoșirea sistemului”, a scris Ala Nemerenco.

Directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brânză, vicedirectorul și câțiva angajați cu funcții de răspundere au fost reținuti de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în această dimineață, 29 august, pentru acte de corupție. Șeful instituței medicale ar fi adus un prejudiciu financiar spitalului, prin obținere de „otkaturi” (comisoane ilegale) de la agenți economici și nu doar. Descinderile au avut loc în mai multe locații.